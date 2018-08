Colón busca cerrar la serie en casa ante San Pablo para seguir soñando en la Sudamericana

El cotejo será televisado por FOX Sports y contará con arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar. El ganador de esta ronda enfrentará a Junior de Barranquilla en la próxima instancia.

Colón viene de igualar ante Patronato en Paraná en la primera fecha de la Superliga argentina mientras que previamente logró un buen triunfo en su visita a San Pablo por 1 a 0 en el partido de ida de la segunda fase de la Sudamericana y con solo igualar con el equipo de Brasil se clasificará a Octavos de Final.





El entrenador Eduardo Domínguez aún no dio a conocer el elenco que pondrá en cancha, pero se estima que no haría variantes y jugarían los mismos once que empezaron disputando el encuentro en tierras brasileñas. La incógnita pasará por saber si los cinco hombres lo utilizará en defensa o bien en la mitad de la cancha.





El conjunto paulista viene de ganarle a Sport Recife el pasado fin de semana por lo que se mantuvo en la cima del torneo Brasileirao y la novedad es que el delantero Diego Souza no será de la partida para enfrentar a Colón.





El técnico Diego Aguirre decidió que Souza ni siquiera viaje a Argentina y, según medios brasileños, la baja del atacante está relacionada a un cruce que tuvo con el defensor de Colón, Guillermo Ortiz durante el partido de ida.





Si bien Aguirre todavía no confirmó al reemplazante de Souza, trascendió que el que jugaría desde el arranque en la zona de ataque del San Pablo sería Gonzalo.





Probables formaciones





Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar; Erik Godoy, Matías Fritzler, Alan Ruiz ; Marcelo Estigarribia, Leonardo Heredia; Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.





San Pablo: Jean; Eder Militao, Bruno Alves, Anderson Martins, Reinaldo; Joao Rojas, Bruno Peres, Nene, Húdson; Éverton y Gonzalo. DT: Diego Aguirre.





Estadio: Brigadier General Estanislao López.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay) .

Hora de inicio: 21.45

Televisa: Fox Sports .