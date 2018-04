Colón cayó ante Belgrano y salió de la zona de clasificación a la Sudamericana

Una derrota que duele en el tramo final del torneo, se trataba de un partido clave en la lucha por clasificar a la Sudamericana y Colón terminó fallando por detalles. Una vez más, el Sabalero no pudo ante un equipo aguerrido, que planteó el juego para correr y meter.





De esta manera y a tres fechas del final, teniendo en cuenta el cotejo que debe disputar ante Vélez, el equipo conducido por Eduardo Domínguez no tiene margen de error y en una semana tendrá que jugarse la clasificación, dado que el lunes 7 de mayo recibirá a River, el 10 se reanudará el encuentro ante el Fortín y cerrará la Superliga visitando a Racing.





Un fixture realmente complicado el que le espera a Colón y es por eso que tendrá que elevar la vara si pretende cumplir con el objetivo. El Rojinegro ratificó que los partidos a priori accesibles los termina resolviendo sin dificultades como ante Chacarita, Patronato y Olimpo, pero no puede ante equipos de igual o mayor jerarquía.





Es cierto que sirve como atenuante la ausencia de Javier Correa, elgoleador llegaba a este partido con una molestia en el gemelo pero había sido confirmado como titular, incluso firmó plantilla.Pero en el calentamiento previo sintió molestias y por eso quedó descartado. Claramente, hoy son abismales las diferencias entre Correa y Vera y el cambio repentino resultó muy negativo.





En un primer tiempo parejo y en donde ambos equipos tuvieron sus chances como para convertir, Belgrano fue el que aprovechó la ocasión y lo hizo a través de su impensado goleador como lo es el marcador central Cristian Lema quien a los 44' minutos puso al Pirata en ventaja.





Hasta allí el Sabalero se mostraba como un equipo prolijo, con cierta circulación del balón,pero al que le faltaba algo de profundidad. Arrancó mejor pisado el equipo santafesino dado que cuando apenas iba un minuto de juego Tomás Chancalay remató dentro del área chica y tapó Lucas Acosta.





Y en la jugada siguiente, Cristian Guanca envió un centro que terminó en córner cuando de pasar el balón era una clara jugada de gol. Sin embargo, con el correr de los minutos el Pirata se adelantó en el campo de juego y comenzó a complicar al fondo rojinegro.





A los 16' un centro desde la derecha de Leonardo Sequeira encontró la cabeza de Mauro Guevgeozián pero el armenio cabeceó de manera imperfecta y el balón encontró las manos de Alexander Domínguez quien contuvo sin problemas.





Minutos después lo tuvo Sequeira con una media vuelta, pero el balón pegó en Guillermo Ortiz y se fue al tiro de esquina. Y Colón llegó con un remate a la carrera de Gustavo Toledo a los 22' luego de un pase de Guanca quien más tarde quiso emular a Cristiano Ronaldo con una media chilena pero la pelota se fue por encima del horizontal.





A Guanca le quedó hermosa para probar de chilena, lástima que la pelota se fue a cualquier lado. Siguen 0-0 pero se arrima el Sabalero.

#Belgrano #Colón



Mientras que a los 43' Matías Suárez sacó un remate desde lejos que obligó a una muy buena atajada por parte de Domínguez que envió el balón al córner. Parecía que la primera etapa se cerraba con un empate lógico. Pero luego de una acción en la que Mariano González no pudo despejar el balón y un centro atrás, el oportunismo de Lema estableció el 1 a 0.









En la segunda etapa,Belgrano retrocedió y Colón lo fue a buscar sin demasiadas ideas, no generó chances claras de gol y el balón merodeó mucho por el área del Pirata pero sin trascendencia. El equipo conducido por Pablo Lavallén apostó a la contra y por momentos estuvo cerca de definir el pleito, pero lo terminó impidiendo Domínguez con un par de tapadas claves a Suárez.





La primera de ellas a los 25' tras una enorme maniobra de Sequeira quien hizo pasar de largo a dos jugadores y cedió al costado izquierdo. Allí Suárez remató al primer palo y obligó a una muy buena respuesta de Domínguez.





No lo pueden parar a Sequeira, habilita a Suárez y descomunal reacción de Alexander Domínguez. El ecuatoriano mantiene con vida al Sabalero.

#Belgrano #Colón



Pero la más decisiva fue a los 31' cuando Toledo se equivocó en la salida y nuevamente Suárez encaró mano a mano frente a Ortiz. El 10 del Pirata hizo la pausa y disparó rasante al primer palo pero el duelo como toda la tarde lo ganó el ecuatoriano.





Y otra vez Domínguez le gana a Matías Suárez, esta vez le tapa un mano a mano tras una contra del Pirata. Impresionante lo del ecuatoriano, que terminó retando a sus compañeros.

#Belgrano #Colón



Colón lo tuvo con Tomás Sandoval pero tapó Acosta en la maniobra más clara de la segunda etapa. El DT sabalero movió el banco, pero los que ingresaron no fueron solución. Encima Alan Ruiz ingresó muy tarde ya que lo hizo a 10' del final.





El elenco cordobés aguantaba como podía, pero se beneficiaba con los problemas de Colón en ataque que seguía yendo pero al mismo tiempo equivocándose siempre en el último pase. Por situaciones de gol, el Pirata terminó justificando la victoria y el Rojinegro se quedó con las manos vacías.





El Sabalero perdió un partido clave, aunque cuenta con el hándicap de tener un encuentro más que los demás. Por eso los 68' ante Vélez serán determinantes, más allá de tener primero el juego ante River. Por su parte, habrá que prender velas para la recuperación de Correa y pensar en los reemplazantes de Gonzalo Escobar y Tomás Chancalay quienes llegaron a las cinco tarjetas amarillas.





Síntesis





Belgrano: Lucas Acosta; Tomás Guidara, Erik Godoy, Cristian Lema y Sebastián Luna; Jorge Ortíz, Federico Lértora, Leonardo Sequeria y Matías Suárez; Jonás Aguirre y Mauro Guevgeozian. DT: Pablo Lavallén.





Colón: Alexander Domínguez : Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortíz y Gonzalo Escobar; Mariano González y Matías Fritzler; Cristian Guanca, Tomás Chancalay y Marcelo Estigarribia; Diego Vera DT: Eduardo Domínguez.





Goles: PT 44' Cristian Lema (B)





Cambios: ST 12' Christian Bernardi x González (C), 24' Maximiliano Lugo x Guevgeozián (B), 26' Tomás Sandoval x Guanca (C), 29' Santiago Martínez x Ortiz (B), 35' Alan Ruiz x Ortiz (C), 36' Jonathan Ramis x Sequeira (B).





Amonestados: Toledo (C), Conti (C), Escobar (C), Chancalay (C); Lema (B)





Árbitro: Silvio Trucco.





Estadio: Gigante de Alberdi.