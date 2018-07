¿Colón cederá a Tomás Chancalay al Sub 20?

Del 28 de julio al 8 de agosto se llevará a cabo en España el Torneo Internacional de Fútbol Sub 20 de L'Alcúdia (COTIF), del que tomarán parte 12 Selecciones y cuyos partidos se juegan en dos tiempos de 40'. Por ahora están confirmados nueve: Argentina, Rusia, Marruecos, Uruguay, India, Qatar, Venezuela, Mauritania, la Selección autónoma Valenciana y la Murciana.





La particularidad del caso es que no es un torneo oficial, por lo tanto los equipos no están obligados a ceder a los jugadores. Es el tema coyuntural en la continuidad de Jorge Sampaoli, que tenía pensando estar al frente de la Selección nacional juvenil, pero la cosa cambiaría sino no cuenta con los valores que pretende.





Precisamente uno de los que estaría en la lista del entrenador es el delantero de Colón, Tomás Chancalay, a quien conoce bien por hacer sido sparring en las últimas convocatorias en la mayor. Incluso estuvo durante el Mundial de Rusia junto a Brian Galván. Pero justo el Sabalero tendrá por delante el 2 de agosto el partido de ida ante San Pablo de Brasil por la Copa Sudamericana, entonces podría no cederlo, máxime si se tiene en cuenta que no está obligado.





Tomy Chancalay.jpg





Será un tema de análisis, más que nada por el lado del entrenador, Eduardo Domínguez, que de por sí tiene muy en cuenta al pibe de Viale, entendiendo que todavía puede explotar todas sus condiciones. Vale resaltar que tiene apenas 19 años. De igual modo, no quiere decir que lo ponga de titular ni mucho menos.





Muchos se rasgan las vestiduras al manifestar que la Selección Argentina tiene que ser prioridad, más que nada ahora que se pide por una renovación, pero ante estas situaciones muchas especulaciones quedan de lado. Sampaoli pidió como insignias para el certamen internacional, del que participó Alan Ruiz en 2012, a Gonzalo Maroni de Boca, Ezequiel Barco de Atlanta United (Estados Unidos) y a Tomás Chancalay, pero si no se los dan daría un paso al costado.





Versiones indican que sería parte de un plan "desgaste" para que el técnico desista de continuar después de no colmar las expectativas en el último Mundial, pero la realidad es que los clubes están en todo su derecho a no dar a los jugadores. ¿Qué dirá Eduardo Domínguez al respecto? Si convocan a Chancalay, ¿lo cederá?