Perto do fim do empréstimo com o Peñarol, Cristián Lema interessa a Boca Juniors e Pachuca.



Fora dos planos do Benfica, que quer negociá-lo em definitivo, o zagueiro tem 29 anos e é uma boa oportunidade de mercado pelo que apresentou no clube uruguaio.



Teria vaga no seu time? pic.twitter.com/QjTcNhe2sa