Colón: Continúa sin definirse la situación de Facundo Garcés

El marcador central Facundo Garcés es el capitán del equipo de Reserva que dirige Pablo Bonaveri, el 5 de septiembre cumplirá 21 años, pero tiene la particularidad que aún no firmó contrato con Colón. Si bien desde hace tiempo se viene mencionando esta chance, la realidad indica que por ahora no existen novedades.

Es cierto que en el medio se desató la pandemia del coronavirus, lo que llevó a ponerle un freno a estas cuestiones relacionadas al ámbito futbolístico. Lo cierto es que Colón tiene tiempo hasta el 31 de mayo para enviar el telegrama y acercarle una oferta para realizarle el primer contrato profesional como es obligatorio cuando cumplen los 21 años.

Garcés fue promovido al plantel profesional con la llegada de Eduardo Domínguez en 2017, incluso en todo este tiempo tuvo la chance de integrar el banco de relevos en algunas ocasiones, la última vez fue en la derrota ante Talleres por 2-0 pero no pudo debutar de manera oficial. Sucede que el puesto de marcador central siempre tuvo a varios jugadores lo que le dificultaron la posibilidad de mostrarse.

El último jugador en firmar contrato fue el delantero Facundo Farías quien lo hizo a fines de febrero, luego de eso se esperaba que Garcés estampe la firma, pero por el momento no sucedió. Quedan apenas 20 días para que la dirigencia tome la decisión de enviar el telegrama, caso contrario el defensor quedará en libertad de acción.

Justamente en los últimos días, el marcador central dialogó con Radio Sol 91.5 y manifestó: "Estoy a la espera de si hay o no algún llamado. Por ahora no se nada y el límite mío es el 31 de mayo. Si hasta fecha, Colón no envía un telegrama que me va a hacer la ficha de jugador, ya quedaría en condición de libre".

"En la cabeza, por suerte, estoy tranquilo. Hay que reconocer que en la posición que estoy es una posición jodida más que nada para jugar, es muy difícil a la hora de la rotación. En cada mercado de pases con algún u otro refuerzo quedé relegado. Ahora volvió Eduardo (Domínguez), él me conoce y vamos a ver lo que pasa. Siempre lo manejé de manera tranquila, sabiendo que me tengo que preparar para el momento que me toque", aseguró.