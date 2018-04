Fue una de las novelas más dramáticas de 2017 y al parecer está llegando a su final. Después de la controversial venta de Lucas Alario al Bayer Leverkusen de Alemania , mucho se habló del proceder de Colón y el representante del jugador, Pedro Aldave, por esta tratativa. En realidad más que nada por el lado de River y los medios de Buenos Aires, que en todo momento trataron de hacer lo posible para que no se dé, pero no tuvieron éxito.





Hasta hoy no se tienen detalles al respecto de cómo se dio todo y por qué tanta dilación. Así y todo, el desenlace se está dando en "cuotas", ya que el club alemán giró hace varios meses el monto de la cláusula de rescisión (18.000.000 de euros) y River dispuso del 60% que le correspondía por los derechos económicos del jugador. Sin embargo, el Sabalero se tomó su "buen tiempo" para retirar lo suyo y allí arrancó una nueva trama.





Lucas Alario.jpg @bayer04_es





Incluso el presidente, José Vignatti, viajó a Europa para reunirse con los dirigentes del Bayer para "charlar nuevos términos", aunque tampoco se sabe a ciencia cierta si tuvo réditos o no, amén de los rumores que se conocieron. En esta transacción estaba también involucrado San Lorenzo de Tostado, quien mantenía un porcentaje dentro del 40% de Colón y en las últimas horas hubo novedades muy importantes al respecto.





Lucas Alario 2.jpg @bayer04_es





"Firmamos un acuerdo con Colón en su momento y lo respetó, así que todas las partes estamos conformes; no se puede decir nada malo. Colón cumplió con lo que había prometido". Estas palabras son del presidente del club donde surgió Pipa, Luis Acosta, que además tiró la frase que echar por tierra con muchas especulaciones en diálogo con Zoom Deportivo, que se emite por Cadena Oh!: "Ya recibimos el pago". De esta manera, se terminaría de dar uno de los pasos en esta negociación, que dejó más que satisfechos a la mayoría. No obstante, aún queda por resolverse el dinero que debe girarle el Rojinegro a el Leverkusen, que ya metió presión.





Se lo consultó al titular de San Lorenzo si el dinero que recibieron (no trascendió la suma) ya tiene un destino y fue tajante al respecto: "Estamos cumpliendo 100 años y, en cuanto a infraestructura, estamos bastante bien. Solo nos faltan algunas cosas para estar de la mejor manera. Vamos a ser cuidadosos para administrar este monto que nos llegó. Sí tenemos algo en claro que inflar más la infraestructura sería una equivocación, porque después hay que tener con qué mantenerla. Con el resto de la comisión trataremos este tema para que el dinero sirva para el futuro de la institución".





