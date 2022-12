LEER MÁS: Mientras Colón lo espera, Wanchope sigue en Qatar

Es que justamente Wanchope Ábila, de acuerdo a cómo se lo observó en la parte final de la temporada, era uno de los jugadores a los cuales mejor le hubiesen venido las vacaciones. Es que tuvo continuidad en Primera División después de mucho tiempo, aunque se lo vio fuera de forma física, donde las constantes posiciones adelantadas en la cuales cayó (es récord en el fútbol argentino) es una clara muestra de lo descripto.

Se esperaba que este viernes Wanchope Ábila se haga presente en Santa Fe para unirse al trabajo que el plantel de Colón viene realizando en el Predio 4 de Junio, aunque en las últimas horas fue noticia desde Qatar por haber invitado a un grupo de streamers a un lujoso crucero, como contó este medio.

Y esa invitación que Wanchope Ábila le cursó a este grupo de streamers se convirtió en viral e incluso es tendencia en Twitter, mientras los jugadores del plantel de Colón de Saralegui se ponen a tono para afrontar la nueva Liga Profesional, y los dirigentes, ya en Santa Fe luego de haber estado también en Qatar, evalúan en el mercado de pases las diferentes gestiones encomendadas por el DT.

No se pueden dar precisiones sobre el día que Wanchope Ábila llegue a Santa Fe para arrancar la pretemporada, ya que en su Instagram no publicó nada más, y lo último que se supo fue el crucero donde invitó a los streamers. No sería utópico que con el avance de la Argentina a las instancias finales, se decida por quedarse en Qatar hasta que finalice la Copa del Mundo.