Colón empata con Deportivo Morón pero mantiene la categoría

Colón y Deportivo Morón igualan 0-0, pero Talleres de Remedios de Escalada pierde con Mitre y desciende, lo mismo que el CADU que empató con Chicago

Finalmente, el DT de Colón Ezequiel Medrán dispuso de tres variantes para jugar ante Deportivo Morón, manteniendo dentro de la formación titular a Federico Jourdan.

Y los cambios que realizó fueron los ingresos de Zahir Ibarra, Zahir Yunis y Christian Bernardi. Con la novedad de que tanto Emmanuel Gigliotti como Luis Miguel Rodríguez quedaron fuera del banco de relevos.

En el inicio del partido, Colón avisó con un tiro libre ejecutado por Christian Bernardi que pasó cerca del caño izquierdo del arco defendido por Julio Salvá.

Sin embargo, a los 6' Deportivo Morón generó una chance clara para abrirl el marcador. La peinó de espaldas Fabricio Sanguinetti y de frente al arco, Yair González remató por encima del travesaño.

El partido era de ida y vuelta, ya que ambos equipos tenían la obligación de ganar. Colón para no depender de ningún otro resultado y Deportivo Morón buscando no perderle pisada a Gimnasia de Mendoza.

El juego en Colón pasaba por lo que pudiera generar Bernardi, quien era el volante con mayor participación. El que buscaba romper líneas y encarar directo al arco rival.

El encuentro era equilibrado, con ambos equipos metiendo, pero a la vez intentando jugar. Pasaba poco frente a los arcos y eran más las insinuaciones, que las chances concretas para abrir el marcador.

Con el correr de los minutos el partido se fue haciendo cada vez más desprolijo con muchas imprecisiones y sin un equipo que lograra imponer condiciones

Así las cosas, el primer tiempo se fue consumiendo en un contexto por demás de mediocre. Con la tranquilidad para Colón de que el CADU y Talleres de Remedios de Escalada no pudieron ganar y así a falta de 45' ya se había asegurado mantener la categoría.

Síntesis

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Zahir Ibarra, 6-Nicolás Thaller, 2-Guillermo Ortiza, 3-Facundo Castet; 8-Federico Jourdan, 5-Zahir Yunis, 7-Nicolás Talpone, 11-Ignacio Lago; 10-Christian Bernardi y 9-Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Deportivo Morón: 1-Julio Salvá; 4-Juan Manuel Cabrera, 2-Franco Lorenzon, 6-Franco Vázquez, 3-Joaquin Livera; 8-Emiliano Franco, 5-Pablo Ferreira, 7-Mauro Burruchaga; 10-Yair González; 11-Fabricio Sanguinetti y 9-Jonathan Berón. DT: Walter Otta.

Goles:

Cambios:

Amonestados: Berón, Ibarra,

Árbitro Nazareno Arasa.

Estadio: Brigadier López.