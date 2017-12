Fue una de las personalidades que recibió la invitación de Conmebol y participó del sorteo de la Copa Sudamericana . Está claro que todos los medios de Santa Fe lo abordarían para preguntarle sobre la abrupta salida de Colón en diciembre de 2016.





En un mano a mano con UNO Santa Fe, el uruguayo expresó que "es un tema que no me interesa, yo se quien soy, cada uno se maneja como quiere, estoy convencido que las personas no son más importantes que las instituciones, soy un agradecido a Colón y a la gente por el trato que me dieron".





Visiblemente molesto ante la insistencia sobre un proceso que se interrumpió por el fichaje del charrúa en Rosario Central, pudo agregar con énfasis: "Que cada uno piense lo que quiera, yo se quien soy. Ahora con todos los disparates que dijeron los dirigentes la relación con la gente no sea buena, no me interesa hablar de ellos porque Colón es más grande que cualquier persona".





Montero siempre sostuvo que "cuando fui a Santa Fe me saludaron los jugadores, eso nos indica que tenemos que seguir por este camino, no son bobos los jugadores, a Colón le deseo que siga adelante, que Domínguez haya hecho los dos campeonatos que hizo y me alegro con los hinchas de Colón. Cuando me fui a Central recibí algún que otro mensaje, me alegré que Gerónimo (Poblete) se fue a Francia, Colón tiene buenos juveniles que pueden jugar en Primera".