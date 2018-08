"Colón es un club que le abre las puertas a los uruguayos"

Este jueves por la noche Gonzalo Bueno llegó a Santa Fe y por la noche se fue a cenar con la dirigencia rojinegra para ponerse al tanto de lo que es Colón como club. Este viernes se someterá a la revisión médica y estará presente en el entrenamiento para conversar por primera vez de manera personal con Eduardo Domínguez.





Pero antes de eso, el delantero uruguayo charló con La Radio del fútbol 96.7 y allí se refirió a su llegada al club y las primeras impresiones luego de algunas horas en la ciudad. Habló sobre los objetivos planteados y también de su perfil futbolístico.





"Fueron varios días de mucho ida y vuelta, le pedimos un tiempo de espera a Colón para definir la situación y luego nos fuimos enterando de la manera en que está el club y aparte fue fundamental que el cuerpo técnico se comunicara conmigo. Y después el último día fue acordar los números para terminar de acordar mi llegada", comenzó diciendo.









Para luego agregar "Me recibieron muy bien en Colón, me siento cómodo más allá de que llegué hace algunas horas. Tengo el visto bueno del entrenador y eso es muy importante a la hora de jugar. Anoche fui a cenar con los dirigentes y me contaron la historia de los uruguayos que jugaron en Colón y es bueno que sea un club que le abre las puertas a los uruguayos".





Respecto a su anterior experiencia en el fútbol argentino con la camiseta de Estudiantes dijo "Fue una buena experiencia, pese a que no tuve la chance de jugar. Por allí llegué sin el visto bueno del técnico, distinto a lo que ocurre ahora. Jugué los partidos del verano y me lesioné antes de arrancar el torneo, luego perdí terreno y encima el equipo hizo un gran torneo y jugó la Libertadores. Por eso decidí irme a Defensor Sporting para jugar".









En cuanto a sus características tiró: "Me siento mas cómodo por izquierda, llegué a jugar de segunda punta detrás del 9 y me adapté. Pero naturalmente juego por izquierda, por la banda para desbordar y asistir. Al principio me costaba la marca, pero en nacional en un esquema de 4-4-2 jugaba por izquierda y hacia el ida y vuelta".





Del presente sabalero expresó: "La expectativa es llegar lo mas alto en la Sudamericana, pero el torneo local es muy competitivo y no se puede dar ventajas. Además está la Copa Argentina, así que hay mucha competencia y eso es bueno para tener la chance de jugar".