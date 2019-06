El plantel de Colón está actualmente de vacaciones después de ponerle fin a la temporada superando a River de Uruguay, factor que lo metió en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un detalle muy alentador después de la pobre campaña en la Superliga, terminando en los últimos lugares.

Por eso a partir de ahora los que se mueven constantemente son los dirigentes, con el presidente José Vignatti a la cabeza, en procura de armar un plantel competitivo pensando en el próximo semestre. Para ello tendrá como nexo a Francisco Ferraro, flamante director deportivo. Precisamente ambos estuvieron en Buenos Aires y mantienen charlas que podrían dar novedades en los próximos días.

Por ahora no hay incorporaciones, pero sí gestiones avanzadas, como el acuerdo por el volante de Atlético Tucumán, Rodrigo Aliendro. Todavía no está cerrado, más que nada por algunos detalles que deben resolverse, pero en Santa Fe son optimistas en que se concrete. Después, son todos rumores por el momento.

Asimismo están los jugadores que finalizan su contrato el 30 de junio y que el entrenador, Pablo Lavallén, solicitó que se queden. Ellos son los defensores Emmanuel Olivera, Damián Schmidt y el capitán Matías Fritzler. Precisamente el volante es el gran deseo del DT, no solo por su rol dentro del campo de juego sino también fuera del mismo.

Matías Fritzler termina su vínculo el 30 de junio

Antes de la finalización de la competencia oficial se habían generado reuniones con su representación y hasta habría existido una oferta formal de renovación, pero todavía no hubo una respuesta concreta. Pese a que el Polaco en su momento deslizó que ya había un ciclo cumplido, la idea fue tentarlo con un proyecto ambicioso y desde ya un mejor contrato.

Medios de Córdoba informan que Belgrano buscaría llevárselo para ir por la vuelta a la Superliga tras consumar su descenso, pero el jugador no tendría intenciones de bajar de categoría. De todas maneras, en el club del barrio Centenario no saben si aceptará continuar o no.

Asimismo, se tiene en carpeta a Federico Lértora, que vendría a sumar y no estaría supeditado a lo que decida Fritzler. Aunque la cosa demandará una gestión más intensa, porque el dueño de su ficha es el Pirata y no quiere dejarlo salir a préstamo.

Por lo pronto al volante central deberá presentarse el 12 de junio para la vuelta a los trabajos y por eso serán vitales los próximos días para tener una resolución al respecto.