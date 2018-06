Colón estaría interesado en Marcelo Meli

La danza de nombres en Colón crece cada día más, pero por el momento no existen concreciones. La escena la copó la supuesta llegada de un abogado de Bayer Leverkusen para hablar con el presidente, José Vignatti, para darle un corte definitivo al polémico pase de Lucas Alario. Incluso la información que llega desde Europa indica que podría haber una acción en FIFA si no se hace efectivo el pago correspondiente y que desde la dirigencia sabalera exponen que es confuso.

Pero paralelamente existen tratativas para armar el plantel del próximo semestre. Con el entrenador Eduardo Domínguez de vacaciones, es complicado que se den confirmaciones, pero que hay avances en algunos aspectos, de eso no hay dudas. La idea, en lo posible, es ir a la persecución de jugadores libres con el fin de que las negociaciones sean más sencillas. Pero hay un rumor que llega desde Buenos Aires sobre el supuesto interés que tendría el Rojinegro por repatriar a César Marcelo Meli.

El volante central, que explotó en el equipo que dirigía Diego Osella que luchó por no descender hasta el final en 2014, no sería titular en Racing. El técnico, Eduardo Coudet, ya le comunicó que la tendrá que pelear muy de atrás y quizás eso le quite entusiasmo al jugador. La última imagen justamente la dio en la última fecha de la Superliga, cuando la Academia perdió con Colón por 3-1. En dicho juego le tocó ser la única contención y le costó mucho; incluso fue protagonista directo en el segundo tanto al llevarse la pelota por delante.