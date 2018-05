Colón fue una lágrima, cayó ante Vélez y quedó casi afuera de la Sudamericana

Flojo primer tiempo de Colón, salvo una chance clara que dispuso a los 4 minutos cuando Mariano González se demoró dentro del área y su remate fue interceptado por un defensor de Vélez. Lo demás fue casi todo del Fortín, que convirtió en figura a Alexander Domínguez : primero controlando un mano a mano ante Matías Vargas y luego con una estirada notable para ir abajo y mandar el balón al córner cuando Mauro Zárate disparó y la pelota se desvió en un jugador rojinegro.





Embed #TNTSports | ¡Casi Robertone! El pibe quedó mano a mano con Domínguez pero el arquero ecuatoriano le ahogó muy bien el grito.

#Colón #Vélez pic.twitter.com/mo9HQotXWU — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 10 de mayo de 2018





Por lo demás, en el dominio del mediocampo el que se impuso fue el visitante manejando el balón con criterio y movilidad, ante un dueño de casa que lució estático y faltó de ideas. Sin un referente de área y con mediocampistas que se tiraban atrás para buscar el balón, el Sabalero no inquietó a Alan Aguerre. En consecuencia, la mejor noticia que arrojó el primer tiempo para Colon fue el resultado, porque estuvo más cerca de perderlo que de ganarlo.





Embed #TNTSports | IMPRESIONANTE DOMÍNGUEZ. El ecuatoriano salvó otra vez al Sabalero: manoteó al lado del palo un remate de Zárate que se había desviado.

#Colón #Vélez pic.twitter.com/OSIWRC3qgs — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 10 de mayo de 2018





Lo mejor fue Domínguez y el trabajo de los centrales, Germán Conti y Guillermo Ortiz. El resto claramente defeccionó. Así se extinguieron los primeros 45', con un empate 0-0 que no le sirve a ninguno de los dos.





No tuvo aptitud

Colon jamás encaró este partido como una final. No tuvo actitud ni rebeldía para doblegar a Vélez y a eso se sumó un pésimo planteo táctico por parte de Eduardo Domínguez, que salió a jugar sin delanteros y demoró los cambios manteniendo a futbolistas que no estaban en condiciones de jugar. La apatía fue un denominador común a lo largo de los 68 minutos, más el tiempo de descuento.





Embed #TNTSports | Mauro Zárate prueba en el tiro libre, la pelota que roza en la barrera y vence a Domínguez. Gana el Fortín en Santa Fe.

#Colón #Vélez pic.twitter.com/rHTCMqdaGE — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 10 de mayo de 2018





Vélez lo ganó bien y fue muy superior, pese a que el único tanto fue un tiro libre en el que contó con mucha fortuna, ya que el disparo de Mauro Zárate se desvió en la barrera y sorprendió a Alex Domínguez. Ni la entrada de Javier Correa fue solución, ya que como era de presumir, no estaba en su mejor condición, pero ante la urgencia el entrenador lo mando a la cancha.





Sin ideas ni conducción, Colón fue una pobre expresión que, al fin y al cabo, le terminó ahorrando un disgusto a los hinchas que, por suerte, no pudieron venir a la cancha a ver perder a su equipo y encima mojarse. Los futbolistas y el técnico se salvaron de los silbidos que les hubieran tributado con justo merecimiento.









Aún tiene chances matemáticas de ingresar a la Sudamericana, pero jugando así parece una quimera. En los últimos tres partidos, Colón sumo un punto sobre nueve y, además, no marcó goles, difícil de explicar en la recta final de un torneo con un plantel que de ningún modo se armó con dos pesos.





Formaciones



Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Adrián Bastía y Marcelo Estigarribia Mariano González; y Alan Ruiz . DT: Eduardo Domínguez.



Vélez: Alan Aguerre; Gastón Díaz, Fabián Cubero, Joaquín Laso, Francisco Ortega; Lucas Robertone, Santiago Cáseres y Nicolás Domínguez; Matías Vargas, Agustín Bouzat y Mauro Zárate. DT: Gabriel Heinze.





Gol: ST 11' Mauro Zárate (C).





Cambios: ST 10' Javier Correa x Christian Bernardi (C), 14' Rodrigo Salinas x Lucas Robertone (C), 15' Leonardo Heredia x Adrián Bastía (C), 24' Tomás Chancalay x Mariano González (C), 28' Nicolás Delgadillo x Matías Vargas (V).





Amonestados: Matías Fritzler, Tomás Chancalay y Mariano González (C).



Estadio: Brigadier López (a puertas cerradas).



Arbitro: Andrés Merlos.





En el duelo pendiente de la 22ª fecha, Colón perdió este jueves en el estadio Brigadier López ante Vélez por 1-0 y dilapidó sus posibilidades de quedar cerca de la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Si bien aún no quedó al margen, dependería de una importante serie de resultados para lograrlo. El único gol lo marcó Mauro Zárate, después de ejecutar un tiro libre que se desvió en un jugador sabalero.