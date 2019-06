Desde hace varios meses se viene hablando en Colón de la posibilidad que Leonardo Burián rescindiera su contrato. Esto se cristalizará en este mercado de pases, ya que según el manager Francisco Ferraro se llegó a un acuerdo para que esto suceda, y su destino estaría en Lanús.

Primero fue en el final del año pasado, cuando José Vignatti tuvo un encontronazo con el plantel tras el alejamiento de Eduardo Domínguez, y el arquero había amenazado con alejarse de la institución.

En tanto que luego se mencionó que su contrato quedó muy desactualizado, debido a la gran suba que tuvo en 2018 el dólar. Por este motivo estuvo permanentemente solicitando una revisión del mismo, en un monto que era imposible de afrontar por los popes rojinegros.

Por este motivo el jugador ya llegó a un acuerdo con los dirigentes y dejará bacante un lugar que sufrió un importante cambio de dueño en los últimos años. Es que tras la partida de Jorge Broun llegó Alexander Domínguez, y tras su partida se produjo el desembarco de Burián.

Ahora Colón saldrá nuevamente al mercado de pases en busca de un golero. Lavallén había pedido por uno cuando todo parecía indicar que se quedaría el uruguayo, por lo cual podrían llegar dos, para luego tomar la decisión de prestar a Ignacio Chicco a otra institución.

Picaron en punta César Rigamonti y Lucas Acosta, a quien Lavallén dirigió en Belgrano. En tanto que también en la órbita están Alexis Martín Arias (Gimnasia de La Plata) y Guillermo Sara (Lanús).

Sin embargo, el presidente tiene pensado hacer un intento por Alexander Domínguez, quien luego de llegar a Vélez y ser titular quedó relegado, y estaría buscando una salida para volver a tener la continuidad que por ejemplo le dio el Sabalero durante la temporada 2017/2018.

Fue tan importante su paso por el Sabalero que incluso le volvió a abrir las puertas de la Selección de Ecuador, y con la misma participará de la Copa América de Brasil 2019, donde compartirá grupo con Chile, Japón y Uruguay.

En su momento fue imposible retenerlo ya que Monterrey pretendía venderlo en una cifra que escapaba de las posibilidades del club. Pero en este momento, y ante la continuidad de Gabriel Heinze en Vélez, el arquero podría generar su salida a préstamo.

Está claro que el mercado de pases recién está arrancando, y luego de evaluar las alternativas que hay en el mercado se pensó en los viejos conocidos.

A Jorge Broun es imposible sacarlo del Ludogorets Razgrad de la Liga A de Bulgaria por una cuestión económica, mientras que con Domínguez la situación es distinta debido a que no tiene lugar en la consideración de Heinze, y Vélez podría evitar un contrato que es uno de los más elevados del plantel.