Colón inició el plan de seducción para retener a Paolo Goltz

"Se me termina el contrato y en Colón ya saben mi postura", dijo el zaguero luego del partido ante Racing en Santa Fe. Claramente, un semblante a ciclo cumplido. Ante Rosario Central pareció su despedida por la manera en que saludó a sus compañeros.

Incluso el propio Facundo Garcés dio el inicio en los vestuarios: "Me llevó ese abrazo con Paolo cuando terminó el partido. Me dijo que no sabía si volveremos a compartir una cancha juntos".

Colón Patronato Paolo Goltz.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

La apretada de la barra marcó un quiebre en la relación y por eso, el marcador central pensó en cambiar la comodidad de Santa Fe por otro lado o, quizás también, el retiro pero en un menor índice de consideración por estar en óptimas condiciones.

Mientras que Paolo Goltz admitió que la dirigencia le había hecho una propuesta para renovar el contrato, pero que no tenía definido lo que haría. En este sentido, podría ser clave una charla con Marcelo Saralegui, que lo tendría apuntado como bastión de la defensa. No solo por jerarquía sino también por experiencia. Quizás no tuvo su mejor nivel, pero el técnico confía en lo que puede aportar.

Y por lo que se pudo conocer, en las últimas horas la dirigencia de Colón avanzó a paso firme con una oferta concreta para tratar de retener a Paolo Goltz, quien en las últimas semanas estuvo de vacaciones en Barcelona, España. La pelota ahora la tiene el defensor, quien debe determinar si continúa con su postura de cambiar de aire tras la apretada de la barra al plantel, o bien acepta el desafío de continuar una temporada más con la Sangre y Luto, en lo que marcaría el final de su exitosísima carrera deportiva.