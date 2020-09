En las últimas horas a Colón se le sumó un nuevo inconveniente, que no es otra cosa que el conflicto que mantiene desde hace mucho tiempo con los empleados del club, agrupados en Utedyc, y que vuelve a escena en cada ocasión donde se les tiene que hacer efectivo el pago de sus salarios. Y una vez más el apuntado es el presidente José Vignatti.

El jueves, una vez que se conoció del conflicto que expuso el gremio de Utedyc, se manifestó que hubo una captura de pantalla donde se podía ver el depósito del dinero, que impactaría el viernes en las cuentas de los empleados, cuestión que no fue del modo esperado, y el conflicto recrudeció, donde el foco nuevamente se puso en José Vignatti.

Otra vez quien volvió a tomar la palabra fue el secretario gremial Marcelo García, quien en diálogo con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), comenzó contando de la siguiente manera cómo se desarrollaron los hechos en el último día hábil de la semana: "Hemos corroborado que los empleados que no están en funciones deberían haber cobrado el total, pero le descontaron un 15% y no corresponde. En realidad nosotros hoy cobramos, los que trabajamos, el 50%, y los que no trabajaron el 35%, ya que está pendiente el otro 50% de la ATP. Está la posibilidad de llegar a un acuerdo para que haya una reducción de empleados, pero como no lo hubo Colón debería haber cumplido con lo que dice la ley".

"Tuvimos una asamblea por la mañana donde decidimos quitar la colaboración. Estamos en estado de alerta, si bien tuve un diálogo telefónico con el presidente José Vignatti y con el doctor Luis Hilbert, con quien luego tuvimos un encuentro personal, pero se avanzó muy poco porque vinieron a pedirnos un detalle del reclamo, que en el 80% están firmados desde enero de 2020, que se fueron sumando algunos otros. Acabo de hacerlo al detalle y es larguísimo de todos los incumplimientos de la institución", destacó Marcelo García, de Utedyc.

Y agregó: "En lo inmediato no habrá solucionar. Hay una ambigüedad de las declaraciones y la información que da el presidente José Vignatti genera un malestar primero y segundo el socio no puede saber con certezas lo que sucede. En un momento me dijo a mí que pone plata de su bolsillo para pagar los sueldos, le recordé que no hace mucho en declaraciones públicas dijo que los demás dirigentes, creo que haciendo alusión a Unión, ponen plata de su bolsillo para no tener inconvenientes".

Utedyc.jpg Desde Utedyc volvieron a cargar contra José Vignatti por el incumplimiento con los empleados de Colón.

Pero no se quedó allí, y siguió apuntado contra José Vignatti: "Entonces le dije que por qué le dice a la gente que no pone plata y ahora me dice que pone plata, es decir que cuando le conviene dice que no pone y cuando no le conviene no pone plata. Es decir que dice una cosa y hace otra, es difícil la situación, nunca se dice la verdad. Nosotros siempre tenemos para demostrar, audiencias en el Ministerio de Trabajo, cosas firmadas, reclamos justos, hacemos lo imposible para no llegar a esto, pero siempre desembocamos en el no pago, el presidente de Colón no paga, no cumple con nada".

También se le preguntó cómo influía el paro en las actividades del plantel profesional de Colón y reconoció: "Prácticamente muy poco, los únicos que trabajan, con quite de colaboración, son los utileros, pero en otro momento hacen trabajos de campo, llevando el equipamiento. Eso no se está haciendo, pero el plantel está entrenando, y los demás hacemos quita de colaboración. Al plantel prácticamente no lo afecta. Los trabajadores de la cocina están trabajando porque los chicos tienen que comer, y la gente de la sede también porque no queremos perjudicar al socio".

Por último, apuntó: "Esta situación con Colón se torna difícil ya que si nos sentamos a querer restaurar todo esto ya nos pasó. Firmaron cosas en el ministerio y Vignatti no cumplió, se torna muy difícil. Vamos a tratar por todos los medios para poner buena voluntad y salir adelante".