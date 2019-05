Colón dejó una gran deuda pendiente desde lo futbolístico en el mítico estadio Centenario de Montevideo, ya que se midió ante uno de los equipos más débiles del fútbol charrúa, y mostró muy poco en relación a lo que se esperaba.

Es que Pablo Lavallén tuvo un mes de trabajo para reacondicionar física y futbolísticamente a su equipo, pero no se pudo observar una evolución importante en relación a los últimos partidos oficiales, ante Tigre por la Copa de la Superliga (2-3) y frente a los suplentes de Acassuso por la Copa Argentina (3-0).

Así y todo le alcanzó para traerse un empate sin goles que lo deja bien parado para la revancha del próximo martes en el Brigadier López, ya que un triunfo por cualquier marcador lo depositará en los octavos de final.

Te puede interesar Lo de Zuqui es menos grave de lo que parecía y llegaría a la revancha ante River Plate

Pero lo que hizo Colón en Uruguay marcó un antes y después, y no tiene que ver con lo que ocurrió dentro del campo de juego, sino en las tribunas. Es que desde que José Vignatti consiguió que se mude la sede del partido del Luis Franzini al Centenario, sin restricciones de entrada, los hinchas sabaleros organizaron un traslado histórico, que quedará grabado incluso en los anales del fútbol charrúa.

Así lo reflejó Willie Tucci, presidente de River Plate, en declaraciones a El Observador, donde destaca: "Nos sorprendió la cantidad de gente para lo que son los partidos de copa, fue una cantidad muy interesante.

La decisión de cambiar de estadio fue buena, vendimos más que en el partido ante Peñarol".

La parcialidad sabalera ocupó la tribuna Olímpica del estadio Centenario, por lo que River recaudó U$S 115.000. Si bien el departamento de prensa de Colón informó que se vendieron 6.000 entradas por el sistema on line, está claro que ese número no fue el real, ya que hasta los mismos dirigentes del conjunto charrúa manifestaron que hubo alrededor de 10.000.

Te puede interesar Cadavid tendría todo cerrado para jugar en Independiente Medellín

Se trata de otra masiva e histórica muestra de acompañamiento del público sabalero, como ocurrió en 1993 en el Olímpico de Córdoba para el partido ante Banfield por el ascenso, o como lo fue en Tucumán en la primera final por llegar a Primera frente a San Martín de Tucumán.

A nivel internacional también se destacan las visitas a Cerro Porteño por la Copa Sudamericana 2012, mientras que en San Pablo en la edición pasada del certamen internacional también el pueblo sabalero dio la nota, al igual que también lo hizo en la primera fase de esta edición, cuando visitó a Deportivo Municipal en el estadio Nacional de Lima.