Colón no puede fallar frente al necesitado Chacarita

Colón buscará alimentar su ilusión de clasificarse a un certamen internacional de 2019, cunado este domingo visite al necesitado Chacarita, que debe ganar para seguir con chances de mantenerse en Primera División. El encuentro, correspondiente a la 23ª fecha de la Superliga, se celebrará en el estadio de Chacartita, en la ciudad bonaerense de San Martín, este domingo desde las 15.30, con el arbitraje de Fernando Echenique y televisado por Fox Sport Premium.





Colón tiene 31 puntos y está a uno de la Copa Sudamericana 2019, tras la suspensión del cotejo que estaba jugando la fecha pasada ante Vélez de local (22 minutos de juego estando 0 a 0) porque parte de hinchas arrojaron tres bombas de estruendo al campo de juego.





Eduardo Domínguez meterá mano en el equipo en relación al que salió a jugar frente al Fortín, que será el ingreso de Facundo Silva en lugar de Adrián Bastía . De esta manera, el entrenador seguirá sin repetir un equipo de una fecha a la otra en lo que va del campeonato.





En el diálogo que mantuvo con la prensa, Domínguez se refirió a la suspensión del cotejo del pasado sábado ante el conjunto de Liniers y destacó:"No lo esperábamos. Estábamos listos para competir contra un equipo en formación como Vélez y pasó esto. Lamentablemente se está luchando de manera desigual en el fútbol argentino. Muchos saben cómo es esto y se mira para otro lado. No los conozco, nunca los vi por el predio. Es la primera vez que me pasa estar así y que me tomó de sorpresa. Me chocó y me dolió bastante. Me fui un poco del partido por eso".





Para Chacarita no hay opciones. El "Funebrero" si gana sigue con posibilidades de escapar del descenso, pero si pierde y Vélez suma puntos el lunes próximo ante San Lorenzo se irá a la B Nacional. Si empata, dependerá de otros resultados para saber con quién sigue en la pelea la próxima fecha.





En Chacarita ingresaría Agustín Módula por Miguel Mellado, mientras que en Colón Facundo Silva irá por Adrián Bastía, en un intento del DT Eduardo Domínguez de darle más juego a la zona media.





El historial indica que luego de 36 cotejos Chacarita tiene supremacía sobre los "sabaleros" con 14 triunfos contra 11 y 11 igualdades.





Probables formaciones

Chacarita: Fernández; Hernán Petrik; Germán Re, Federico Rosso y Gian Croci; Nahuel Menéndez, Federico Vismara, Agustín Módula y Juan Manuel Imbert; Matías Rodríguez y Mauro Matos. DT: Sebastián Pena.

Colón: Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Matías Fritzler y Facundo Silva; Tomás Chancalay, Alan Ruiz y Marcelo Estigarribia; Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.





Arbitro: Fernando Echenique

Estadio: Chacarita.

Hora de inicio: 15.30 TV: TNT Sports