Colón perdió en Mendoza: dos errores para sumar una nueva derrota

Injusta por donde se la mire, resultó ser la derrota que sufrió Colón ante Godoy Cruz, ya que en el segundo tiempo el equipo sabalero fue superior a su adversario e incluso llegó a empatarlo. Pero una pelota perdida en la zona media, le permitió al Tomba ganar en el tercer minuto de descuento con el implacable Santiago García.

Colón se quedó con las manos vacías acumulando la segunda derrota consecutiva, pese a que aún está en zona de clasificación a la Sudamericana. Pero está claro que el rendimiento del equipo dista mucho de ser el ideal. Y encima en estos partidos la suerte no lo acompañó.

La diferencia en este primer tiempo pasó exclusivamente por el error que tuvo Alexander Domínguez quien no pudo retener el balón luego de un córner y el defensor Tomás Cardona lo aprovechó para empujar el balón a la red cuando se disputaban 27'.

Colón sin tener profundidad fue por momentos prolijo en el manejo del balón y para ello contó con el protagonismo de Alan Ruiz quien fue el jugador más claro en el elenco visitante. Y un escalón por debajo estuvo Marcelo Estigarribia quien por izquierda desniveló en un par de ocasiones y estuvo cerca de marcar, primero con un cabezazo débil que contuvo Leonardo Burián cuando se jugaban 30'.

Pero la más clara llegó a los 39' tras una buena asistencia de Ruiz y el remate cruzado del paraguayo que se fue cerca del caño derecho del arco tombino. El Sabalero no mereció irse derrotado a los vestuarios ya que lo más lógico era un empate.

Pero se equivocó dentro del área con una pelota quieta, Domínguez no pudo contener el balón y Godoy Cruz hizo su negocio. Sin jugar bien, fue demasiado castigo para el elenco dirigido por Eduardo Domínguez quien mostró las mismas falencias de siempre de mitad de cancha hacia adelante.

Demasiado previsible en ataque y lateralizando demasiado, Javier Correa estuvo muy solo en ofensiva y en consecuencia dependió casi exclusivamente de la sociedad que generaron Ruiz y Estigarribia.

En la etapa complementaria, la actitud del Rojinegro fue diferente ya que fue empujando a Godoy Cruz y el partido se jugaba en el campo del conjunto mendocino. Domínguez mandó a la cancha a Diego Vera y Tomás Chancalay y se evidenció una mejora.

Sin fútbol pero con ganas, Colón lo fue arrinconando y llegó al empate mediante un gran remate de media distancia de Chancalay a los 33' cuando el balón ingresó pegado al caño derecho del arco defendido por Burián.

Y daba la sensación que podía ganarlo Colón, ya que el Tomba sintió el impacto y lo único que hacía era sacarse la pelota de encima. Pero le faltó claridad al Rojinegro en los metros finales y otro error lo dejó sin nada. La perdió Vera, un pelotazo largo lo superó a Gustavo Toledo, salió Germán Conti al cortar pero no pudo hacerlo y Ángel González habilitó al Morro García que la empujó debajo del arco para el 2 a 1.

Dos errores muy puntuales lo dejaron sin nada. Está claro que lo terminó perdiendo Colón, ya que Godoy Cruz no hizo nada para sumar los tres puntos. Apenas aprovechó las deficiencias del Rojinegro que al igual que ante Lanús, cuando tenía todo para dar el golpe lo terminaron dejando nocaut.

Síntesis

Godoy Cruz 2: Leonardo Burián; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona y Fabrizio Angileri; Ángel González, Walter Serrano, Jalil Elías y Guillermo Fernández; Juan Garro y Santiago García. DT: Diego Dabove.









Goles: PT 27' Tomás Cardona (GC), ST 33' Tomás Chancalay (C), ST 47' Santiago García (GC)





Cambios: ST 13' Diego Vera x Guanca (C), 13' Tomás Chancalay x Estigarribia (C), 20' Fabián Enríquez x Serrano (CG), 26' Leonardo Heredia x Silva (C), 32' Victorio Ramis x Garro (GC), 43' Diego Riolfo x Fernández (CG)





Amonestados: Adrián Bastía, Germán Conti y Guillermo Ortiz (C), Diego Viera y Jalil Elías (GC).





Árbitro: Fernando Rapallini.





Estadio: Malvinas Argentinas.