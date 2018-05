Colón pierde jerarquía y debe reemplazarla

En varios encuentros, tanto el ecuatoriano como el capitán fueron puntos altos y se distinguieron por encima del resto para posibilitar que el Sabalero alcanzara buenos resultados. Sin embargo, pensando en lo que viene, Eduardo Domínguez y la dirigencia deberán extremar los recursos y la imaginación para intentar disimular sus ausencias.





Germán Conti fue transferido al Benfica en 3.500.000 euros y firmó un contrato por cinco temporadas. En tanto que el arquero más allá de manifestar su deseo de continuar en Colón, el propio presidente sabalero José Vignatti admitió que es imposible, dado que el Monterrey dueño del pase no quiere prestarlo otra vez y desea transferirlo en una suma que alcanzaría 1.500.000 dólares.









Así las cosas, el equipo rojinegro tendrá dos bajas fundamentales y será tarea de los directivos conseguir futbolistas de categoría que se pongan la camiseta y rindan. En el rubro arquero trascendieron algunos nombres y el que parece picar en punta es el uruguayo Leonardo Burián, quien viene de tener un buen campeonato atajando en Godoy Cruz.





Mientras que por ahora no se conocieron gestiones respecto al reemplazante de Conti, pero está claro que Colón irá a buscar un marcador central, dado que hoy el técnico tiene a disposición tan solo a Guillermo Ortiz y Emanuel Olivera, dado que Jonathan Galván se está recuperando de una rotura de ligamentos de su rodilla izquierda.





No caben dudas que Colón perdió jerarquía en defensa y en este caso fue por una cuestión lógica dado que la dirigencia le había prometido a Conti que esta vez no iban a poner reparos para venderlo y en el caso de Domínguez, no había uso de la opción pero además el Monterrey quiere toda la plata junta. En consecuencia, será tarea de los directivos intentar minimizar el perjuicio que significan las idas de Conti y Domínguez que tantas alegrías le dieron a los hinchas.

































Colón fue uno de los cinco equipos de la Superliga que menos goles recibió (22) y en gran parte se debió al trabajo de Alexander Domínguez y Germán Conti. No es casualidad que el arquero haya sido el único que tuvo asistencia perfecta jugando los 27 partidos y en el caso del defensor lo hizo en 26, siendo los dos futbolistas del plantel que más minutos sumaron en cancha.