Colón podría perder la pulseada con Estudiantes

En Colón todavía no hay refuerzos y eso intranquiliza a Eduardo Domínguez. Si bien es cierto que la vuelta del presidente José Vignatti de Europa traerá novedades, por ahora el Sabalero no se metió en el mercado de pases más allá de los rumores. El DT pidió un mínimo de tres jugadores y la sensación es que llegarán muy cerca del inicio de la competencia, algo que no lo pone muy feliz, ya que desearía tenerlos ya trabajando.





Pero la cosa está complicada para casi todos los equipos y por ese lado hay algo de comprensión. Sin embargo, es solo un condicionante y no una excusa. Dos delanteros y un volante son la prioridad, pese a que muchos dicen también que se necesita un lateral izquierdo, aunque para el estratega rojinegro no es tan así.





Volviendo a los posibles apuntados, hubo dos nombres que tomaron fuerza días atrás. Uno de ellos es Gonzalo Verón, quien milita en DC United de Estados Unidos. Es un jugador que le agrada al cuerpo técnico, pero hasta al momento no hubo mayores novedades y quedó al parecer en un mero trascendido. Asimismo, también contaría con otras ofertas, aunque el protagonista preferiría volver a la Argentina.





Por otro lado también surgió la posibilidad del delantero de Godoy Cruz, Javier Correa. Un nueve con mucha movilidad y dúctil, características fundamentales para la idea de Domínguez. Pero por Santa Fe, aún nada. La connotación en este caso es que se metió en el medio con mucha fuerza Estudiantes, quien habría iniciado gestiones por contratarlo.





El entrenador Lucas Bernardi lo conoce de su paso por el Tomba y lo piensa necesario tras no tener en cuenta a Mariano Pavone. Por lo que se pudo saber, existen comunicaciones entre las dirigencias y podría concretarse un acuerdo en las próximas horas. En caso de ser así, se esfumaría una nueva opción para Colón, que está en silencio.





¿Será porque tiene alguna sorpresa preparada? Veremos...