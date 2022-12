Por ahora en Colón los refuerzos brillan por su ausencia. Hace algunos días el presidente José Vignatti regresó de Qatar y la realidad es que no parece haber apuro. Esto no quiere decir que se lleven adelante gestiones. La realidad es que lo que impera por ahora son posibles salidas. Por un lado, jugadores que no serán tenidos en cuenta y por otro, aquellos que son pretendidos por diferentes instituciones.