Por su conocimiento del plantel, ya que tuvo mucho que ver en el armado de la pasada temporada en el Sabalero, no es extraño que haya nombres que suenen con chances de llegar al Cervecero. En su momento emergieron dos nombres que no serían tenidos en cuenta por Marcelo Saralegui, como Julián Chicco y Juan Manuel Sánchez Miño, pero se fue enfriando ante la idea de no bajar de categoría.

Esto sin dudas puede pesar en el momento de las negociaciones. Pero lo concreto es que habría un jugador que tendría en la mira: Tomás Sandoval. No es sorpresa tampoco, porque tuvo pocas chances luego de su retorno de Platense. Con Adrián Marini fue titular y hasta marcó un gol, pero eso no le alcanzó para afianzarse. Sobre todo, con Ramón Ábila como nombre fijo en el ataque.

SandovalColón.jpg Mario Sciacqua pretendería a Tomás Sandoval de Colón para Quilmes. Prensa Colón

Es así como Marito ahora buscaría tentarlo para que sume rodaje en el Cervecero. Por ahora, sería un mero acercamiento y no hay nada firme. Acá quizás también pueda tener mucho que ver Marcelo Saralegui, ya que tampoco hay demasiado recambio en el puesto de centroatacante.

Es un puesto a reforzar, pero mientras no haya nada importante, la realidad es que no hay demasiado para elegir dentro de Colón. Habría que ver también si Sandoval lo ve potable porque, como se enunció antes, debería bajar por primera vez de categoría. Mientras tanto, hace la pretemporada en Santa Fe, cuando el rumor va tomando fuerza.