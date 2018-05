Colón se queda sin su figura para el partido contra River

Colón entrenó este miércoles por la mañana en el estadio Brigadier López, con miras al duelo trascendental del próximo lunes en Santa Fe, desde las 21.15 y con arbitraje de Fernando Rapallini, ante River, donde le es imperioso ganar para seguir con chances de clasificar a la Copa Sudamericana.





Amén de lo deportivo, el foco estaba puesto en los resultados del estudio médico que se realizó por la mañana el delantero Javier Correa, que no estuvo en el último partido ante Belgrano por una molestia. Había mucha incertidumbre en el cuerpo técnico, que cerca del mediodía recibió la mala noticia. "El jugador fue sometido en el Sanatorio Santa Fe a una resonancia magnética de pantorrilla, la cual arrojó el resultado de una lesión fibrilar de grado 1 en el gemelo interno de su pierna izquierda. El futbolista ya comenzó la rehabilitación y se aguarda la evolución para los próximos días". Este es el comunicado oficial de la institución, que lleva la firma del doctor Eduardo Vega.





Javier Correa.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





De esta manera, el cordobés deberá estar por lo menos ocho días inactivo y por ello se pierde el choque ante el Millonario. Después, ya empieza a tallar la posibilidad de estar en los choques contra Vélez y Racing, pero será cuestión de saber cómo se da su evolución para confirmarlo.





"Estoy bien, pero con molestias. Así que ahora voy a tratar de recuperarme lo más rápido posible", reconoció Correa en diálogo con Diez en la City que se emite por "La X" 103.5, sin saber el parte oficial. Además, contó por qué no estuvo ante el Pirata: "La determinación fue mía, porque en la entrada en calor sentí una molestia. Quería picar y no podía, entonces no quise jugar para dar lástima y perjudicar a mis compañeros".







"En el aductor lo podés manejar, pero el gemelo es medio traicionero, así que voy a tratar de recuperarme. Hace tres años me desgarré el sóleo, pero no es nada como esto", agregó el atacante.





Tomás Chancalay.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





Ahora todo pasará por saber si Diego Vera será su reemplazante o si el DT, Eduardo Domínguez, tiene otra idea en mente. Vale recordar que no podrán estar por haber llegado al límite de amarillas Gonzalo Escobar y Tomás Chancalay. La lógica sería que sea titular Clemente Rodríguez como lateral izquierdo y que Alan Ruiz se sume en la ofensiva, pero todo esto en el terreno de las especulaciones.





Se espera que entre este jueves y el viernes se den los primeros movimientos formales de fútbol, donde el conductor sabalero dará las primeras pistas del equipo que piensa puede ser titular ante el elenco de Marcelo Gallardo.