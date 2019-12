Colón visita a Vélez con la urgencia de cortar una racha interminable

El desafío no es sencillo, pero de una vez por todas Colón tiene la obligación y la urgencia de poder cortar una racha que se convirtió en un suplicio para el Sabalero. Hace un año y medio que el Rojinegro no gana fuera del Brigaider López, la última vez fue el 14 de mayo del 2018 cuando venció a Racing 3-1.

Después de eso, Colón disputó 18 encuentros, en donde perdió 14 y empató apenas cuatro, una estadística paupérrima que lo llevó a estar pendiente de los promedios. Y en esta Superliga, el Sabalero perdió los cinco partidos que jugó.

Pero además esta racha es aún peor con Pablo Lavallén en el banco, ya que desde que asumió cayó en los siete partidos que dirigió como visitante. Es decir que el DT no logró sumar ni un punto fuera de Santa Fe.

Para este cotejo, el entrenador decidió realizar una variante sorpresiva, ya que dejó afuera del equipo al colombiano Wilson Morelo para incluir a un lateral como Franco Quiroz.

De esta manera, Marcelo Estigarribia vuelve a su posición natural de carrilero izquierdo y el juvenil Brian Farioli como enlace y el Pulga Rodríguez como único punta.

Vélez por su parte no atraviesa un buen presente, ya que hace cuatro partidos que no gana y está urgido de volver a sumar de a tres puntos. El técnico Gabriel Heinze no confirmó el equipo, pero regresaría Nicolás Domínguez tras la fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y saldría Thiago Almada. Y la otra variante sería la inclusión de Lucas Robertone por Pablo Galdames.

Probables formaciones

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram y Braian Cufré, Nicolás Domínguez, Fernando Gago, Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortíz, Emanuel Olivera, Franco Quiroz; Christian Bernardi, Federico Lértora, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia; Brian Farioli y Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: José Amalfitani

Hora de inicio: 19.40.

TV: TNT Sports.