Colón y Atlético Tucumán definen la serie desde los 12 pasos

Colón y Atlético Tucumán jugaron un primer tiempo ordinario en el que abundaron las imprecisiones y en donde el Decano fue un poco más aunque sin generar situaciones de gol. El elenco tucumano manejó el balón y el partido se jugó en campo rojinegro, pero terminó aburriendo a todos.

En el inicio a los 3', un error de Gastón Díaz casi le posibilita a Atlético Tucumán abrir el marcador, el lateral derecho quiso ceder de cabeza a Burián pero erró el cálculo y el balón le quedó a Tomás Cuello. Suerte para Colón que el volante tucumano se demoró y no pudo definir.

Y a los 26' Bruno Bianchi ganó por arriba de cabeza, pero la pelota se fue por encima del horizontal. A lo que habría que sumar un remate de Dylan Gissi que no fue bien direccionado. Fueron las aproximaciones más cercanas a la valla custodiada por Burián.

En tanto que Colón recién pateó al arco a los 40' con un débil disparo de Tomás Chancalay que Alejandro Sánchez controló sin problemas. Todo un símbolo de lo mal que jugó el equipo dirigido por Pablo Lavallén.

El Sabalero se retrasó demasiado, se dedicó a esperar y contragolpear, pero ni Da Luz ni Chancalay pudieron despegar por las bandas. Así las cosas, ambos equipos terminaron redondearon una reprobable primera etapa.

Sin embargo, Colón cambió la actitud en el segundo tiempo y ya al minuto de juego dispuso de un mano a mano de Bernardi que terminó tapando Sánchez. Pero rápidamente el Sabalero tendría revancha.

A los 3' una pelota quieta ejecutada por Gastón Díaz encontró a Damián Schmdit quien anticipó en el segundo palo para estirar la pierna y establecer el 1-0.

Embed #CopaArgentinaEnTyCSports | A los 3', Damián Schmidt convierte tras una pelota parada. Colón derrota 1-0 a Atlético Tucumán. pic.twitter.com/kZWQPf9eex — TyC Sports (@TyCSports) 10 de septiembre de 2019

Parecía que Colón controlaba el partido, ya que ese gol le dio confianza y en contrapartida el Decano acusó el impacto y se lo notaba nervioso. Si bien el Sabalero no contaba con chances para aumentar el marcador se imponía en el juego.

Pero los cambios que metió Lavallén no resultaron y sí fueron claves los que hizo Zielinsky ya que a los 38' llegó el empate por medio de dos jugadores que ingresaron en el complemento. La inició Ramiro Carrera y la terminó Javier Toledo para el 1-1.

Embed #CopaArgentinaEnTyCSports | A los 38' del segundo tiempo, Javier Toledo iguala para Atlético Tucumán. El Decano está 1-1 frente a Colón en la cancha de Patronato. pic.twitter.com/iPWxExnnyb — TyC Sports (@TyCSports) 10 de septiembre de 2019

Y en los minutos finales fue más Atlético Tucumán que empujó y merodeó el arco de Burián aunque no estuvo preciso en la definición. El resultado en los 90 se ajustó a lo que fue el trámite del partido, ya que ninguno hizo los méritos suficientes como para ganarlo.

Embed

Síntesis

Colón: 1-Leonardo Burián; 18-Gastón Díaz, 2-Lucas Acevedo, 15-Damián Schmidt, 16-Franco Quiroz; 23-Cristian Bernardi, 5-Matías Fritzler, 11-Guillermo Celis; 7-Mauro Da Luz, 9-Nicolás Leguizamón y 12-Tomás Chancalay. DT: Pablo Lavallén.

Atlético Tucumán: 24-Alejandro Sánchez; 6-Marcelo Ortiz, 2-Bruno Bianchi, 13-Dylan Gissi, 11-José Luis Fernández; 12-Lucas Melano, 5-Federico Bravo, 8-Guillermo Acosta, 7-Tomás Cuello; 10-Gonzalo Castellani y 9-Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: ST 3' Damián Schmidt (C),

Cambios: ST 14' Javier Toledo x Cuello (AT), 25' Gabriel Esparza x Chancalay (C), 31' Jorge Ortega x Leguizamón (C), 31' Leonardo Heredia x Castellani (AT), Ramiro Carrera x Melano (AT), 32' Fernando Zuqui x Da Luz (C).

Amonestados: Celis, Leguizamón, Melano, Fernández

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella, de Patronato.