Para Colón el partido de este viernes ante Racing es una verdadera final, no está en condiciones de seguir dejando puntos en el camino ya que su situación es apremiante. Hace seis partidos que no gana, con cinco derrotas y apenas un empate. Pero con el agravante de que si no le gana a La Academia y Aldosivi supera a Huracán, el Sabalero caerá en zona de descenso.

De allí el carácter de urgente que reviste este encuentro para Colón que tendrá la presión de su gente y tendrá que absorverla de la mejor manera para no caer en la desesperación. Encima el rival, llega con el ánimo por las nubes luego de ganarle a Independiente en un partido épico ya que jugó gran parte del encuentro con dos jugadores menos.

El Sabalero mejoró en su última producción ante Defensa y Justicia rescatando un punto importante, que cortó la racha de cinco derrotas consecutivas. Pero está claro que tiene que mejorar y mucho, sobre todo en el ataque, al punto tal que en estos tres partidos del 2020 aún no pudo marcar goles.

Diego Osella no confirmó el equipo para esta noche, la duda está planteada en la zona media, más precisamente en el carril derecho, ya que Christian Bernardi está lesionado y eso obliga al DT a meter mano en la formación titular. La duda está planteada entre Tomás Chancalay y Fernando Zuqui. Aunque el primero de ellos corre con ventaja y por ese motivo el oriundo de Viale estaría desde el arranque en lo que será la única variante.

Por su parte, el técnico de Racing, Sebastián Beccacece debió reconstruir la zaga central, ya que fue expulsado Leonardo Sigali y se lesionó en el hombro Nery Domínguez. En consecuencia, el ex-Unión Matías Martínez reemplazará a Sigali y Alexis Soto (lateral) suplantará a Domínguez, ya que Lucas Orban no viene con ritmo futbolístico. En el arco, Javier García será el sustituto de Alexis Arias.

Colón y Racing se enfrentaron 75 veces en Primera División con 25 triunfos para La Academia, 21 para el Sabalero y 29 empates. El último triunfo de Colón sobre Racing en el Brigadier López fue en el torneo Clausura 2010 por 2-1 con goles de Esteban Fuertes y Juan Manuel Lucero. Para el visitante anotó Juan Carlos Falcón.

Probables formaciones

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emmanuel Olivera, Rafael García, Rafael Delgado; Tomás Chancalay, Federico Lértora, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Lucas Viatri. DT: Diego Osella.

Racing: Javier García; Iván Pillud, Mauricio Martínez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Marcelo Díaz; Walter Montoya, Matías Rojas, Leonel Miranda, David Barbona; y Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.

Hora de inicio: 21.10

Estadio: Brigadier López

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Televisa: TNT Sports