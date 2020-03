Colón necesita imperiosamente respuestas en todos los sentidos: futbolísticas, anímicas, emocionales y de rebeldía para intentar levantar y mantener viva la ilusión de luchar por la permanencia. El escenario no luce para nada sencillo y las nueve fechas sin ganar se tornaron una cargada pesadísima. Por eso la renuncia de Diego Osella, que se vía venir indefectiblemente, dio paso al inminente arribo de Eduardo Domínguez, que tomará sin dudas un fierro caliente en la Copa Superliga.

Pese a que completó dos torneos para el olvido, ubicándose entre los últimos, la realidad es que hay chances latentes de quedarse en Primera y por eso hay atisbos para intentarlo, pero dentro y fuera de la cancha no puede conseguirlo. Tanto es así como la ventaja que tenía sobre Patronato y Gimnasia (LP) se esfumó y al confirmarse que finalmente serán tres los descensos, la preocupación volvió al cuerpo.

cOLÓN SALIDA.jpg Colón terminó el año último en la Superliga junto a Godoy Cruz. UNO Santa Fe | José Busiemi

Nuevamente hay que seguir viendo lo que hacen Aldosivi, Central Córdoba y Banfield, que también se fue desinflando. Habrá que ver si la vuelta de Eduardo Domínguez genera esa explosión necesaria, porque plantel y jugadores hay, pero no un equipo y eso es lo precisa de una atención suprema. Tanto es así que, por más que suene duro, por momentos la formación se arrastra en la cancha y ante el primer cachetazo –ni si quiera un golpe– se derrumba sin posibilidad de levantarse.

La realidad es que en el horizonte asoma la Copa Superliga y deberán encontrarse argumentos en la inmediatez para que siga teniendo oxigeno. Por eso el grupo retomó este martes por la mañana los trabajos en el predio Ciudad Fútbol bajo el comando del entrenador de la reserva, Pablo Bonaveri. Estuvo Brian Fernández, en otra de las buenas noticias y desde este miércoles seguramente se le irá dando forma a la nueva era de Eduardo Domínguez.

aliendro.jpg Rodrigo Aliendro cumplió la suspensión y puede ser tenido en cuenta en Colón para la Copa Superliga

Hoy en el Sabalero no se puede prescindir de nadie, por lo que seguramente el DT ya tiene más o menos un pantallazo general de lo que dispone. El dato positivo tiene que ver con que está en condiciones de reaparecer Rodrigo Aliendro después de cumplir las dos fechas de suspensión que le impuso el Tribunal de Disciplina de la AFA por su expulsión ante Newell's.

Siempre fue titular para Pablo Lavallén y Diego Osella prácticamente no pudo utilizarlo, ya que cuando llegó estaba lesionado y después vio la roja en el primer tiempo ante la Lepra en Rosario. Un valor que puede darle algo distinto a un mediocampo que no brinda contención y tampoco juego.

Wilson Morelo.jpg Wilson Morelo marcó el único gol de Colón en este 2020. UNO Santa Fe | José Busiemi

Después otro tema a mejorar es el poder ofensivo, ya que Colón solo marcó un gol en este 2020 (Wilson Morelo a Racing) y por eso es que prácticamente no tuvo chances de ganar un partido. Desde ya, la postura del equipo y el plan para ganar solidez atentaban con la vocación ofensiva, pero no fue ni una cosa ni la otra. En pocas palabras, hay mucho que mejorar y el tiempo no es aliado, así que quedará en manos de Eduardo Domínguez encontrar el camino necesaria para llegarle a los jugadores y cristalizar la tan ansiada remontada.

Todavía quedan chances, pero son cada vez menos y, sin respuestas, se esfumarán rápidamente.