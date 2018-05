Comienza la búsqueda para reemplazar a Conti

Y obviamente que con estos antecedentes, la búsqueda no será sencilla para contratar un zaguero de buen nivel y que no tenga un costo muy grande, recordando que Colón por la venta de Conti no recibió todo el dinero en mano y es por eso que no cuenta con demasiados recursos como para concretar una operación.





Por ello en la medida que se pueda, la idea es gestionar un préstamo y por eso ya en carpeta existen algunos nombres. Y uno de los primeros que trascendió es el de Guillermo Burdisso. Este marcador central de 29 años que jugó los últimos tres años en el León de México, no continuará en el club y por eso Colón lo apuntó.





El defensor que en Argentina jugó en el Porvenir, Rosario Central, Arsenal y Boca y que en el exterior lo hizo en la Roma, Galatasaray y el mencionado León. En su momento, Burdisso mostró un buen nivel que lo depositó en el Xeneize y que antes le permitió ser transferido a la Roma.









Sucede que más allá de sus condiciones, la realidad indica que en el último tiempo jugó poco debido a una serie de lesiones. De hecho su último partido fue el 31 de marzo cuando el León enfrentó a Tigres. Sin dudas que su mejor etapa fue en los comienzos ya que en en el Torneo Apertura 2017 no pudo sumar minutos por una lesión y en el último Clausura 2018 no pudo encontrar regularidad.





Pero además de estar en la órbita del Sabalero, se mencionó que también Independiente lo tiene como uno de los candidatos a reforzar la zaga. Su representante es Fernando Hidalgo y se menciona que el Rojo está entre Burdisso y el uruguayo Diego Polenta.





A favor de una posible negociación es que el defensor quedará con el pase en su poder y eso facilitaría las gestiones, pero la realidad indica que son varias las propuestas que analiza el marcador central cordobés y por eso no será sencilla su contratación.









De hecho, este martes Burdisso dialogó con un medio mexicano y manifestó lo siguiente: "Hay un abanico de posibilidades, hay algunas posibilidades de Argentina, en la MLS, en Asia alguna que otra, pero siempre voy a tratar de estar paciente y analizar todo, lo mejor para mí y también para la familia. Si viene de México, creo que esa posibilidad irá ganando, porque conozco el país. Estoy muy predispuesto al futbol mexicano, más que de algún otro lugar, porque me gustó el futbol y me gustó el país".

























Está claro que Eduardo Domínguez y la dirigencia coincidieron que ante la baja de Germán Conti urge la necesidad de contratar un marcador central confiable, ya que el defensor que fue transferido al Benfica fue el de mejor rendimiento a lo largo de la Superliga.