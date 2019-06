Colón se radicó desde el sábado en Salta para realizar la parte más importante de la pretemporada. Más que nada, sabiendo que tendrá que afrontar un exigente semestre con tres competencias. El primer gran objetivo será el cruce contra Argentinos Juniors por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El primer duelo tendrá lugar el jueves 11 de julio, desde las 21.30, en el estadio Brigadier López; mientras que el desquite será el 18 del mismo mes, en idéntico horario, en el Diego Armando Maradona. Ambos equipos saben que por delante habrá un suculento premio de 500.000 dólares, además del prestigio deportivo, por meterse en los cuartos de final, por lo que no habrá motivo a especulaciones.

Amén de todo esto, todavía hay algo que resta resolverse y que puede generar mucho de qué hablar: la participación de los hinchas visitantes. Vale resaltar que desde hace varios años en Argentina los partidos solo cuentan con locales, a excepción de la Copa Argentina, donde se juega en terreno neutral.

Argentinos Juniors solo le daría a Colón las 2.000 entradas por reglamento

Como las jurisdicciones son diferentes, todo dependerá de lo que resuelva la Seguridad de Buenos Aires. Esto se debe a que en Santa Fe se daría el visto bueno para que haya ambas parcialidades, pero no es tanto así en Capital Federal. Por eso será una semana de definiciones al respecto. Incluso el presidente del Bicho, Cristian Malaspina, se mostró dispuesto a hacer las gestiones necesarias para que esto sea posible, aunque no fue tan optimista al respecto, ya que en las últimas veces sus arrestos no terminaron con la venia.

Eso sí, en caso de haber pulgar arriba, solo habrá disponibles las 2.000 entradas que impone por reglamento la Conmebol. No hay chances que el elenco de La Paternal acceda a cambiar de escenario con el fin de tener una mayor recaudación tal como sucedió en la llave contra River de Uruguay, donde la gente sabalera copó el mítico Centenario de Montevideo.

Colón no habilitará el ingreso de visitantes si reciprocidad.

Ante este escenario, está más que claro que en Colón esperan una respuesta antes de que comience la serie, ya que solo dará localidades si Argentinos también lo hace. En caso contrario, habrá que ir haciéndose la idea de jugar solo con gente local. Más que nada, porque que haya vía libre en Santa Fe no quiere decir que coincida con lo que imponga la Seguridad de la capital Argentina. En Colón buscarán lo mejor, pero tampoco es cuestión de "dar ventaja" en ese sentido.

Por eso será un tema a seguir muy de cerca, más que nada porque, en base a lo que se diga en Buenos Aires, acá se accionará a conveniencia.