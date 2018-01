Cómo le fue a Alan Ruiz en su primer paso por el Sabalero

En el momento de la negociación, Colón hizo uso de la opción a San Lorenzo (2.5 millones de dólares), pagó todos los impuestos, las comisiones internacionales y le dejó una cifra de 1.3 millones de dólares para las arcas ''sabaleras'' (el 23 % se lo llevó el Órgano Fiduciario por la Ley de Salvataje Deportivo).





LEER MÁS ►► Se confirmó el anticipo de UNO: Alan Ruiz abrochó su retorno a Colón









"A Colón no vuelvo más, así no se podía seguir jugando", afirmó Ruiz luego del inconveniente que protagonizó con un grupo de hinchas. "El barra que me pegó no lo conozco, pero ya está identificado. La seguridad de Colón falló", denunció el futbolista en declaraciones a radio La Red. El ex-Gimnasia y Esgrima de La Plata estaba a préstamo desde junio del 2015 y tuvo un gran nivel en este certamen, donde metió siete goles en nueve partidos.





Paso a paso su paso por el Sabalero





Alan Ruiz tiene 24 años (nació el 19 de agosto de 1993 en La Plata) y surgió futbolísticamente de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Luego fue adquirido por San Lorenzo de Almagro (2012) que lo sumó en 575.000 dólares el 80% de su ficha. En tanto, a inicios de 2014 fue transferido a Gremio de Porto Alegre que desembolsó 400.000 dólares. Posteriormente, fue cedido a préstamo a Colón, con la opción de compra antes detallada, y tras un gran paso desde lo futbolístico dio el gran salto a Europa para jugar en el Sporting Lisboa.





RUIZ.jpg







En Colón jugó una temporada (2015/2016). En 2015 disputó 16 encuentros, todos como titular y fue reemplazado una vez (estuvo en cancha 1434 minutos). Convirtió un gol y fue amonestado ocho veces. Al gol lo convirtió ante Tigre, en la victoria del Sabalero por 4-1, en el estadio José Dellagiovana. Anotó su tanto de tiro libre a los 37 del complemento, cuando el equipo que dirigía Darío Franco ya ganaba por 2-1. Facundo Callejo (PT 11'), Pablo Ledesma (ST 19') y Brian Romero (ST 43') competaron la victoria rojinegra. Jorge Rodríguez (ST 14') había conseguido el empate parcial.









Embed







A su debut con la camiseta sabalera lo tuvo el 18 de julio de 2015, cuando los dirigidos por Franco perdieron por 2-1 ante Lanús. Gustavo Villarruel (PT 24') abrió la cuenta para el equipo santafesino, mientras que Silvio González (PT 27') y Víctor Ayala (ST 35') lo dieron vuelta para el Granate.









Embed





En el primer semestre jugó en los dos clásicos que terminaron empatados sin goles, el 13 de septiembre en el Brigadier López y el 4 de octubre en el 15 de Abril. En ambos encuentros completó los 90 minutos.





Por su parte, en 2016, jugó nueve encuentros y convirtió siete goles. A todos los jugó como titular y fue reemplazado en una ocasión (estuvo en cancha 773 minutos). Además, fue cuatro veces amonestado y una vez expulsado.

















El 7 de febrero convirtió un doblete en la victoria por 2-1, frente a Arsenal de Sarandí, en Santa Fe, en el marco de la 1ª fecha del certamen. A sus goles los anotó a los 13' del primer tiempo y a los 35 de la misma etapa. Joaquín Boghossian (ST 47') descontó para los bonaerenses.





Embed







Anotó dos tantos en el triunfo por 3-0 frente a Belgrano de Córdoba, en el estadio Brigadier Líópez, por la tercera fecha del campeonato. Abrió la cuenta a los 3', mientras que a los 35 amplió la ventaja. A los 37' Mauricio Sperduti completó la goleada.









Embed







Le convirtió tres goles a River, en la victoria por 4-1, en el estadio Brigadier Estanislao López, el 14 de marzo de 2016. Convirtió a los 33' del primer tiempo, a los 13 y 15 del segundo tiempo, mientras que al otro tanto lo anotó Mauricio Sperduti (ST 9'). Emanuel Mammana (PT 22') había puesto en ventaja al equipo de Marcelo Gallardo.









Embed





En cuanto a los clásicos, en 2016 el saldo fue negativo ya que jugó todo el partido y fue amonestado en la derrota por 3-0, en el barrio Centenario, con los goles de Emanuel Britez, Franco Soldano e Ignacio Malcorra (de penal). A la revancha en el 15 de Abril no la jugó porque ya había abandonado a la institución.





Su último encuentro con la rojinegra fue el 9 de abril de 2016, en el empate 2-2 frente a Patronato en el estadio Brigadier López. Fue titular y no fue reemplazado. Osvaldo Barsottini (ST 4') y Diego Lagos (ST 30') anotaron para Colón, mientras que Matías Donoso (ST 29') y Sebastián Bértoli, de penal (ST 46') convirtieron para los paranaenses.









Se trata de un jugador distinto. No por casualidad despertó el interés de uno de los clubes más poderosos del mundo como Sporting Lisboa, que en su momento desembolsó 5.5 millones de dólares para hacerse de los servicios del jugador que pasó por Gimnasia de La Plata, San Lorenzo de Almagro y Gremio de Porto Alegre.