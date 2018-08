Cómo le fue a Colón jugando como local en la Sudamericana

Si bien Colón ya tenía experiencia copera, dado que en 1997 había participado de la Conmebol y en 1998 de la Libertadores, recién en 2003 fue protagonista de la Sudamericana. Y su primer cotejo en esta competición se produjo el 12 de agosto de ese año cuando recibió a Vélez. Al equipo sabalero lo dirigía Edgardo Bauza y ese día se impuso al Fortín por 3 a 1 con dos goles de Javier Delgado y el restante de Giovanni Hernández. En tanto que para la visita descontó Mauro Óbolo.









Síntesis

Colón: Tombolini, Píccoli, González, Pereyra, Martínez, Moreno y Fabianesi, Capurro, Delgado, Hernández, Carignano, Fuertes. DT: E. Bauza.

Vélez: Sessa, Uglessich, Pellerano, Pellegrino, Alcaraz, Sena, Cubero, Bustos, Gutiérrez, Obolo, Bardaro. DT: Carlos Ischia.

Goles: PT: 18´ J. Delgado (C ). ST: 10´ J. Delgado (C ), 13´ Giovanny Hernández (C ) y 18´ Mauro Obolo (V).

Cambios: ST: 20´ Batalla por Pellerano (V), 25´ Arias x Bardaro (V), 27´ Romagnoli x Moreno y Fabianesi (C ), 32´ Héctor González x Capurro (C ) y 35´ Savoia x Carignano (C ).

Árbitro: Héctor Baldassi.

Amonestados: Pereyra, Hernández, González (C), Cubero, Pellegrino, Alcaraz, Sena, Arias (V).





En el partido revancha en el José Amalfitani fue goleada rojinegra por 4 a 1 con dos tantos de Esteban Fuertes, Jorge Martínez y César Carignano. Eso le posibilitó pasar de fase y en segunda instancia recibió a Boca el 24 de septiembre. Fue empate 1 a 1 con gol de Gustavo Savoia a un minuto del final. Antes para el Xeneize había convertido el brasileño Iarley.









Síntesis

Colón: Tombolini, Píccoli, González, Pereyra, Martínez, Capurro, Moreno y Fabianesi, Delgado, Hernández, Carignano, Fuertes. DT: E. Bauzza.

Boca: Abbondanzieri, Jerez, Schiavi, Burdisso, Clemente Rodríguez, Villareal, Battaglia, Cascini, Iarley, Tevez. DT: Carlos Bianchi.

Goles: PT: 29´ Iarley (B). ST: 44´ Savoia (C ).

Cambios: ST: 21´ Savoia x Carignano (C ), 36´ Cángele x Iarley (B), 38´ Caneo x Villareal (B), 39´ Jair Benítez x Delgado (C ) y 46´ Romagnoli x Hernández (C ).

Árbitro: Gabriel Brazenas.

Amonestados: Pereyra, Moreno y Fabianesi, Píccoli, Delgado (C), Schiavi y Villarreal (B).





En el cotejo revancha, disputado en Salta Boca derrotó a Colón 2 a 1 y dejó eliminado al Sabalero. Jonathan Fabbro y Franco Cángele anotaron para el elenco xeneize y César Carignano marcó para el Rojinegro.









En 2012 llegaría la segunda participación de Colón en la Sudamericana y allí 23 de agosto el Sabalero derrotó en la primera fase a Racing por 3 a 1 en el Brigadier López con tantos de Lucas Mugni, Facundo Curuchet y Gabriel Graciani, mientras que para La Academia anotó Gabriel Hauche.





Síntesis





Colón: Pozo, Caire, Pellegrino, Raldes, Urribarri; Moreno y Fabianesi, Bastía, Prediger, Mugni; Curuchet y Gigliotti. DT: R. Sensini.

Racing: De Olivera, Pillud, Ortiz, Cahais, Corvalán; Camoranesi, Villar. Zuculini, Centurión; Hauche y Sand. DT: Luis Zubeldía.

Goles: ST 1' Lucas Mugni (C), 4' Gabriel Hauche (R), 13' Facundo Curuchet (C), 44' Gabriel Graciani (C).

Cambios: Ricardo Gómez x Mugni, Gabriel Graciani x Emmanuel Gigliotti y Marcelo Argüello x Curuchet (C), Luciano Aued x Mauro Camoranesi, Martín Pérez Guede x Diego Villar, Javier Cámpora x José Sand (R).

Árbitro: Pablo Lunati.

Amonestados: Diego Pozo (C), Bruno Zuculini (R).





En el cotejo revancha, disputado en el estadio Juan Domingo Perón, el Rojinegro arrancó perdiendo ya que a los 2' marcó Javier Cámpora para la Academia, pero en el segundo tiempo Emmanuel Gigliotti e Iván Moreno y Fabianesi convirtieron para Colón en el triunfo por 2 a 1.





En la fase siguiente Colón recibió a Cerro Porteño el 27 de septiembre y sufrió la primera derrota como local en la Sudamericana por 2 a 1. Lucas Mugni anotó para el local, mientras que para para la visita convirtieron Pedro Benítez y Roberto Nanni.









Síntesis





Colón: Pozo, Caire, Pellegrino, Raldes, Urribarri; Moreno y Fabianesi, Prediger, Bastía, Mugni; Achucarro y Ramírez. DT: R. Sensini.

Cerro Porteño: Barreto, Uglessich, P. Benítez, C. Benítez, Bonet; Oviedo, Dos Santos, López, Fabbro, Salcedo y R. López. DT: J Fossati.

Goles: PT 20' Pedro Benítez (CP), 45' Lucas Mugni (C), ST 35' Roberto Nanni (cp).

Cambios: Facundo Curuchet x Adrián Bastía, Emmanuel Gigliotti x Jorge Achucarro, Gabriel Graciani x Maximiliano Caire (C), Edgar González x Rodrigo López, Roberto Nanni x Santiago Salcedo, Gonzalo Viera x Jonathan Fabbro (CP).

Árbitro: Sandro Ricci

Amonestados: Morneo y Fabianesi, Curuchet y Ramírez (C), Fabbro, López y Uglessich (CP).

Expulsados: Ramírez (C), W. López (CP).

Incidencias: PT 37' Diego Barreto le atajó un penal a Moreno y Fabianesi.













En la revancha, el Sabalero cayó en Paraguay por 2 a 1, pese a que comenzó el cotejo ganando con un gol de Emmanuel Gigliotti, pero nuevamente Roberto Nanni convirtió para el elenco paraguayo y Julio Dos Santos puso cifras definitivas. De esta manera quedó eliminado de la Sudamericana.