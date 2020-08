Copa Argentina: el rival de Colón está desarmado

Los jugadores de Colón se preparan para regresar el próximo 10 de agosto a los entrenamientos, bajo una modalidad especial por los protocolos correspondientes que deben respetarse.

Es incierta la fecha de regreso del fútbol oficial en el país, tanto con la disputa de la Liga Profesional como también la Copa Argentina, donde el Sabalero aún no pudo disputar su partido por los 32vos de final frente a Cipolletti de Río Negro.

El elenco sureño, de acuerdo a las especulaciones que se realizaron en su momento, debería trasladarse al estadio Brigadier López, en un duelo que se podría escenificar en Santa Fe, a puertas cerradas.

La pandemia pegó duro en Cipo, que apenas cuenta con contrato a Alan Aldalla, Matías Carrera, Damián Jara, Juan Strack, Ulises Romero, Diego Aguirre y Enzo Romero. Ellos más los juveniles de la institución.

Todo no termina allí, pues los rionegrinos tampoco tienen entrenador si habría que jugar el partido a la brevedad.

Germán Alecha, señalado para afrontar ese teórico compromiso con el Sabalero, también fue uno de los cortados. "Seguimos vinculados por zoom con los jugadores hasta junio, cuando el club nos comunicó que no daba para más. Claro que el canal de diálogo está abierto, pero hoy, no hay ni profes ni técnicos vinculados al fútbol de la institución", graficó el exgoleador a La Mañana de Neuquén, quien también integró el cuerpo técnico de Henry Homann y luego condujo a Cipo ante Arsenal, el día del pasaje histórico en Cutral Co en 2018.

"Quiero seguir vinculado al fútbol, a Cipolletti, a seguir haciendo lo que me apasiona", aseguró el joven estratega ya recibido. "Yo trato de no ponerme a pensar, pero la situación es tremenda. No tenemos espalda para soportar 5 meses de esta manera. ¿Quién la tiene?, yo no la tengo", expresó.