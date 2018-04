Correa: "La Libertadores sería un sueño para todo Santa Fe"

"Contento porque se están dando las cosas. Había mucha expectativa cuando llegué, así que disfrutando para que esto siga, sin relajarme. Ahora es cuando más le van a exigir a uno y por eso no hay que parar de trabajar". Así de concreto fue el delantero de Colón, Javier Correa, quien marcó dos tantos en la victoria de este lunes ante Patronato por 4-0.





En diálogo con Diez en la City (por La "X" 103.5), contó cómo es el presente y, entre sus primeros conceptos, puso la vara bien alta: "Nuestro objetivos es estar arriba, si llegamos a la Libertadores sería un sueño para todo Santa Fe. Colón lo necesita porque va creciendo y trataremos de ir en busca de eso. Si no es posible, está la Sudamericana también".





En cuanto a lo personal, resaltó: "Uno va creciendo como jugador. No es lo mismo cuando recién empezás. Ahora a los 25 ya tenés varios partidos encima. Me siento bien con el grupo. Importante no me siento, sino que importante es el equipo. Me reconocen quizás por hacer goles, pero el esfuerzo del resto es lo que cuenta. Ojalá Colón siga creciendo".





"Trato de mejorar y de plasmar en la cancha lo más posible. Tuve compañeros que me enseñaron mucho y también miro a otros delanteros para sacar lo mejor de cada uno. Hoy me está tocando ser más rebotero, bien de nueve y por suerte la pelota va entrando", agregó el atacante cordobés.





Asimismo, resaltó la necesidad de no quedarse solo con esto en la recta final de la Superliga: "No todos los partidos son iguales. Ahora se vienen partidos difíciles, con jugadores de jerarquía. Trataremos de pulir todos los errores, de ser eficaz y que no nos conviertan".





"En este equipo somos todos iguales. Del más grande al más chico y esa es la base, porque vamos todos por el mismo objetivo. Se habla mucho de lo que pasa adentro del grupo y mucho de lo que dicen es al pedo, más que nada por las cosas que circularon sobre Alan (Ruiz, sobre una posible salida). Hay que seguir pensando en ser protagonistas y sumar", acotó sin temores.





Volviendo al hilo conductor de las metas, expuso: "No voy a mentir. Vamos partido a partido y si podemos ganar siempre de local y rescatar algunos puntos de visitante nos permitirá tener expectativas. Todo el frente de ataque es mi hábitat. Trato de aprender siempre, a cabecear y superar rivales, que quizás antes no hacía".





"Me tengo que adaptar a lo que hay. Soy profesional y me tengo que desplegar a cualquier estrategia y hacer goles. No me creo un jugador especial para que se arme un sistema por mí. Puedo jugar de distinta manera y en todas las formaciones me sentí bien, pero ir de centrodelantero es muy lindo, porque hacer goles es lo máximo", reconoció.





En el final sentó su postura de quién debe ser el 9 de la Selección en el Mundial: "Yo. Me tiene que llamar Sampaoli (risas). Me gusta mucho (Mauro) Icardi e (Gonzalo) Higuaín. También tiene que estar (Paulo) Dybala".