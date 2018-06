Cristian Guanca: "Me hubiese gustado quedarme"

"Me costó mucho tomar esta decisión, más que nada por mi familia. En lo grupal, alcanzamos uno de los objetivos, que era ingresar en la Copa Sudamericana. En lo personal, pienso que perdí en lo futbolístico, ya que no pude desarrollar lo que quería, pero siempre dejando todo por la camiseta". Así de sincero fue Cristian Guanca, que en las últimas horas arregló su incorporación a préstamo por un año y con una opción cercana a los 2.000.000 de dólares a Al-Ettifaq de Arabia Saudita.







Hay versiones encontradas respecto a si es con cargo, ya que no hubo una confirmación en este sentido por parte de la dirigencia. Algunos manejan que es sin cargo y otros que se hace a cambio de 200.000 dólares. Será cuestión de días para tener más precisiones al respecto. Justamente el zurdo, que renovó su contrato con Colón, hizo un balance de su segundo ciclo en diálogo con 96.7 La Radio del Fútbol en Santa Fe: "No tengo problemas de jugar de ocho y de cinco, pero siempre dije que mi posición es la de delantero. Eduardo (Domínguez) siempre me dio la confianza y por eso me probó en varias posiciones para sacar lo mejor de mí. Pero ya está".





Uno de los detalles es que volvió a Santa Fe después de romperla en Ecuador y de experimentar en el fútbol de Turquía. Sin embargo, esas credenciales no fueron demostradas del todo y eso Chino lo admitió: "El fútbol argentino es muy difícil, pero creo que no pude desarrollar todo lo que quería en esta segunda etapa. Cuando las cosas no te salen bien lo que te queda es correr y meter. Lo hablé con mi familia y optamos en ir para allá (Arabia Saudita). A Horacio (Darrás), el presi, al cuerpo técnico y a mis compañeros les estoy agradecido por lo que pasamos y por dejarme tener esta nueva experiencia fuera del país".





En su momento estuvo a punto de marcharse a Emiratos Árabes Unidos, pero lo desechó por jugársela otra vez en Santa Fe: "La otra pensamos que era mejor quedarnos y hacer las cosas bien en Colón". Sin embargo, deslizó quizás sin darse cuenta, que no iba a ser tenido en cuenta y por eso lo mejor era aprovechar esta oportunidad: "Ahora fue diferente. Me hubiese gustado quedarme para demostrar todo lo que puedo dar. Pero se dio esto"





En el final recalcó que "sigo siendo jugador del club".