El cruce de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Colón y Argentinos Juniors está cada vez más cerca y los planteles se arman para seguir avanzando, no solo en busca del prestigio deportivo sino también el económico.

La ida será el jueves 11 de julio, a las 21.30, en el Brigadier López, y la vuelta el 18 del mismo mes y en idéntico horario, en el estadio Diego Armando Maradona. Restaba conocerse si sería con público visitante. Desde Santa Fe, se garantizó la seguridad en un paso muy importante. El propio Subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas, Fernando Peverengo, lo reconoció en las últimas horas, por lo que solo se esperaba la respuesta de Buenos Aires.

El presidente del Bicho, Cristian Malaspina, dijo semanas atrás que no era una tratativa fácil, ya que hace varias temporadas en Buenos Aires estaban bastante reacios a habilitar el ingreso de visitantes. Pese a mostrar predisposición para avanzar en la gestión, fue bastante pesimista. Eso sí, resaltó que, en caso de haber visto bueno, solo serían las 2.000 localidades que estipulaba la Conmebol. Que la chance de cambiar de lugar para una mayo recaudación no se negociaba.

Fue así como el escenario solo estaba pendiente de una resolución, que se conocería en las próximas horas, pero no sería positiva para la gente: la seguridad de Buenos Aires no habilitará la asistencia de la parcialidad rojinegra en La Paternal. Hace rato que en la Argentina no se juega con ambos hinchas –a excepción de la Copa Argentina, donde es en cancha neutral– y por eso suena hasta normal, pero como se trata de un compromiso internacional, se pensó en una excepción.

Colón solo tendrá a su público en el duelo de ida

Finalmente esto no sería así y, por tal motivo, Colón no vendería entradas para la gente de Argentinos Juniors, pese a que contaba con la venia. Lógicamente atendiendo a la reciprocidad, porque sino terminaría dando ventajas y tampoco se pueden dar el lujo de hacerlo en instancias de este tipo.

Se presume que será oficial, más que nada para terminar de darle forma a un encuentro que llega cargado como mucha expectativa, ya que será la primera salida en escena de ambos en este semestre, que seguramente estará cargado de emociones. Ahora será cuestión de que los hinchas de Colón se hagan sentir llenando en el Cementerio de los Elefantes.