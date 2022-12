¿Cuándo se dará la famosa cumbre entre Vignatti y el Pulga?

Por ahora no hay fecha cierta para el cónclave entre Vignatti y el Pulga Rodríguez.

El Pulga Rodríguez tomó la decisión de no jugar más en Colón. De hecho, el plantel sabalero retomó los entrenamientos el martes 29 de noviembre en el predio y el futbolista no se hizo presente. Y no lo hará, porque su postura de rescindir el contrato se mantiene en pie y aguarda llegar a un acuerdo. Pero para ello, tendrá que negociar con el presidente rojinegro José Vignatti.