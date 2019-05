El enojo de los socios sabaleros cuando se conocieron los precios de las entradas para el partido revancha ante River de Montevideo hizo que la Comisión Directiva diera marcha atrás y comunicara que con la compra de la entrada se les bonificará la cuota del mes de junio.

Esa medida sin dudas que tranquilizó a los asociados que esperaban un gesto de la dirigencia, ya que si pagaban la cuota de junio iban a terminar abonando más que los no socios ya que en junio no habrá partido oficial.

Por ello, el presidente sabalero José Vignatti llamó a una rueda de prensa informativa para brindar detalles de la actualidad deportiva e institucional, como así también realizar una autocrítica.

"Hacemos un mea culpa de la falta de comunicación nuestra hacia los asociados para darles muchos detalles que la gente no sabe y por el vértigo de la gestión diaria uno no lo puede expresar. Llegó el momento en que se enojó alguna gente por una disposición de la Comisión Directiva (precio de las entradas) y no podemos hacer oídos sordos ante el requerimiento de los socios, porque el club es de los socios", manifestó.

Y agregó: "Desde aquí en adelante trataremos de explicar mejor las cosas, queremos que mañana (hoy) la gente concurra y además de todo sería un premio a la gente que viajó a Montevideo. Postergaremos algún emprendimiento para más adelante y haremos el esfuerzo".

Sobre la llegada de Franciso Ferraro expresó: "Nosotros veníamos charlando desde hacía un tiempito, pero tenía algunos problemitas particulares que debía resolverlos. Por suerte lo está haciendo y ya arrancará a trabajar. Yo creo que se viene una etapa distinta, no tengo dudas, con la incorporación del director deportivo".

Volviendo a la medida que tomaron respecto a las entradas detalló: "Los precios de las entradas se establecieron 10 días atrás antes del primer partido en una reunión de Comisión Directiva, y no imaginábamos la masa de gente que viajaría a Uruguay y eso no lo podemos soslayar. Hay que tener en cuenta que los socios son los dueños del club y mas allá de las inversiones y gastos que hacemos, hay que escuchar a los socios y necesitamos de todos para sortear esta fase que es tan necesaria".

De la bandeja sur adelantó: "La empresa constructora nos prometió que para el día 8 de junio estaría terminada la parte de ellos y después faltarían algunos trabajitos de menor cuantía respecto a las comodidades".

"Nosotros pedimos cambio de escenario y nos dijeron que no nos apuremos y le dijimos que no es de nuestro agrado ir a Trelew por que consideramos que tendría el rival ventaja deportiva y todos sabemos de las dificultades para viajar", tiró respecto al partido de Copa Argentina ante Sol de Mayo.

En otro tramo de la charla habló sobre un posible cuadrangular "Recibimos una invitación, vamos a ver si se concreta para la última semana de junio con dos equipos grandes y cuarto equipo del exterior, pero por ahora es un proyecto (sería televisado por Fox Sports)".

Consultado por la cuestión de los promedios dijo "Vamos a tomar una postura que sea la que beneficie al club, hoy no se discute blanco o negro, se pintó de una manera pero no es tan así, hay un montón de cuestiones y distintas posturas. Va a ir José Alonso a la reunión de este martes, se perderá el partido, pero las cosas importantes se debaten en Buenos Aires".