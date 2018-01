Desde Barcelona también le apuntan a Alan Ruiz

Para los dirigentes de Colón se trata de una obsesión. Es que Alan Ruiz, en su anterior y fresco paso por la institución, desplegó lo mejor de su repertorio futbolístico y se transformó en un jugador determinante, que le dio un gran salto de calidad al equipo que por aquel entonces dirigía Darío Franco.

Pero se fue mal de Colón, incluso prometiendo no volver "nunca más", ya que al momento de partir protagonizó un incidente con varios hinchas, donde salió muy mal parado. A pesar de esto, a la hora de planificar el equipo para afrontar los próximos desafíos deportivos, los dirigentes pusieron sobre la mesa el nombre del ex-San Lorenzo y Eduardo Domínguez se ilusionó con la chance de tenerlo.

Pero la ambición de Colón no va de la mano con su presente en el Sporting Lisboa, ya que el jugador afronta un proceso disciplinario y su club avisó que solo lo largará a cambio de 8 millones de euros, cifra que invirtió en el momento de tenerlo.

El padre del jugador, Federico Ruiz, viajó a Portugal con el fin de lograr una salida a préstamo, para que por lo menos pueda jugar por cuatro meses en Colón, es decir lo que resta de la Superliga, los dos partidos de la Copa Sudamericana y la primera instancia de la Copa Argentina.

Pero en esta puja por tener al jugador también se anota Gremio de Porto Alegre, quien lo pretende contar para disputar la Copa Libertadores de América, donde defenderá el título. El equipo brasileño está en condiciones de afrontar un contrato más parecido al que tenía en el Sporting, e incluso de pagar un importante monto por el cargo de su préstamo (si es que se lo puede sacar en esa condición).

Además se habló de propuestas del fútbol chino y turco, aunque según se anuncia en su círculo íntimo solo quiere jugar en Colón. A pesar de esto, desde España se anuncia que el Espanyol de Barcelona se anotó en la carrera por contratarlo, aunque tampoco estaría dispuesto a pagar los 8 millones de euros que reclama el Sporting.

Récord, prestigioso medio gráfico portugués, informó lo siguiente: "La incorporación de Freddy Montero al Sporting de Portugal va a apartar, aún más, a Alan Ruiz de obtener tiempo de juego en las filas de los lusos, lo que le empuja a una salida en el presente mercado invernal irremediablemente. Según Récord, el Espanyol sigue interesado en contar con los servicios del argentino para su ataque, aunque no espera realizar una gran inversión por un futbolista que es suplente y que tan solo ha disputado 421 minutos esta temporada".

Mientras que luego agrega: "Con la más que probable llegada de Fredy Montero a Alvalade, el espacio de Alan Ruiz queda (aún) más reducido. En ese sentido, tanto Sporting como el jugador buscan una solución que satisfaga a ambas partes. Y es dentro de este encuadramiento que surge el nombre del Espanyol, emblema que según apuntó Record emergió como una posible futura casa del argentino"."El actual 14º clasificado del campeonato español, orientado por Quique Flores (ex entrenador del Benfica), está interesado en contar con Alan para la segunda mitad de la temporada, porque dispone de opciones reducidas para su ataque. Sin embargo, no a cualquier costo. Esto es porque el Espanyol no tiene la liquidez financiera necesaria para satisfacer las pretensiones leoninas, que busca rentabilizar la inversión hecha en 2016 -8 millones de euros-", continúa la información.