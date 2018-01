Desde la dirigencia le bajaron el pulgar

Cuando se inició este mercado de pases, uno de los primeros nombres que se tiraron arriba de la mesa para reforzar al plantel sabalero fue el de Cristian Espinoza (delantero que se desempeña como extremo por derecha) que juega en Boca y cuyo pase pertenece al Villarreal de España.





Y las razones eran varias, en primer lugar Eduardo Domínguez busca un delantero por afuera, Espinoza tuvo su mejor momento cuando vestía la camiseta de Huracán y era dirigido por el hoy técnico de Colón y además mantienen una excelente relación. De hecho, la novia del delantero es muy amiga de Brenda Bianchi la esposa de Domínguez y eso hizo que incluso Espinoza el año pasado viniera a Santa Fe a visitarlos y estuviera en el Brigadier López.





Incluso durante el 2017 Domínguez le había manifestado a los directivos rojinegros que le gustaría contar con el punta que va por afuera. Aunque en ese momento el jugador estaba en Europa y luego terminó recalando en el Xeneize por lo cual era sumamente complicada su llegada. De este modo con el comienzo del 2018 y la necesidad de reforzar el plantel sabalero, uno de los primeros nombres que surgieron fue el de Espinoza por todas las razones antes mencionadas.









Sin embargo, en las últimas horas el vicepresidente tercero de Colón Horacio Darrás habló en LT 9 y descartó esta posibilidad. Darrás tiene linea directa con José Vignatti quien se encuentra en Alemania y es por eso que ambos se están encargando de gestionar el tema de los refuerzos.





"No hay ninguna gestión por Espinoza, ni siquiera lo tenemos en carpeta, cuando Domínguez llegó en enero del año pasado nombró a Espinoza como una posibilidad, pero intervino un equipo europeo y automáticamente quedó descartada la chance de iniciar gestiones. Pero nosotros no le tenemos en carpeta, además son muy complicadas las negociaciones con Boca , porque los futbolistas que juegan en Boca perciben salarios que son imposibles de manejar y la verdad que no estamos pensando en ese jugador", sentenció Darrás dando por tierra con la chance de buscar a Espinoza.





Y agregó: "Jugadores vamos a traer, porque debemos afrontar tres competencias, pero vamos a evaluar que refuerzos podemos traer y en algunos casos estamos cerca con las gestiones. Y si se llegan a dar pueden ser importantes".