Diego Osella: "Le debo mucho a Colón por haberme dado un lugar en Primera"

osella.jpg La Capital



"Comenzamos con una derrota contra Racing y después ganamos cinco partidos seguidos. Hicimos un buen torneo hasta donde nos dio, con un gran convencimiento por parte de los futbolistas. La institución se tuvo que rearmar a partir de aquello y hoy gracias a Dios goza de otro presente. Lo que hicieron esos chicos fue el cimiento para levantar a la institución", resaltó el estratega, quien hoy se encuentra libre tras su paso por Newell's.





LEER MÁS: A cuatro años del gol agónico de Lucas Alario





Siguiendo con su relato, ahondó. "La sensación de que podíamos lograrlo la tuve el primer día que me paré delante de los jugadores. Había solo cinco chicos de experiencia, como (Darío) Gandín, Jacobo (Mansilla), (Germán) Montoya, (Gerardo) Alcoba y (Lucas) Landa; el resto todos juveniles. El primer día que nos juntamos dijimos que la situación era dura e incómoda, pero que era el momento para que levante la mano el que pensaba que esto no se podía hacer. Los miré a la cara y noté un gran convencimiento. Después vino una pretemporada agobiante por el calor de Santa Fe y pienso que a partir de allí nació una mística. Tuvimos la oportunidad de sumar a un solo refuerzo. Estaba Julián Lalinde, un delantero que llegó con muchas ganas, pero cuando el presidente Lalo Vega me comunica que podía ser uno solo, optamos por Ezequiel (Videla), porque no teníamos gente en el medio y porque pensé que (Lucas) Alario estaba en condiciones de ser titular. Cómo será el destino que al año siguiente se formó la dupla Pavón-Alario. Muy loco todo. Los jugadores dieron todo y no nos alcanzó, porque Quilmes hace un torneo raro, donde se le escapa una pelota increíble a (Fernando) Monetti y eso nos mandó a una «promoción». Pero lo de la gente fue terrible y eso marcó un momento en la historia".





colon rafaela.jpg La Capital





Pero eso no fue todo, porque, además, se sinceró: "Hay dos cosas que me marcaron de ese 2014: la primera que es que se fue mi papá y la segunda cuando descendimos. Una amargura muy grande. Nosotros perdemos de manera justa con Rafaela. Veníamos mal, cansados y agobiados. Veíamos que teníamos 25 puntos y no nos alcanzaba; le ganamos a Olimpo más con corazón que con juego y sumamos 30, pero tampoco nos alcanzó. Llegamos muy cansados mentalmente y nos ganaron el partido, pero no la permanencia. Fue una historia linda, porque el presente de Colón hoy es importante, con un gran entrenador y por eso se recuerda mucho lo que pasó en aquella oportunidad".





LEER MÁS: Germán Conti llegó a Portugal para sumarse al Benfica





Diego Osella era pura explosión de vitalidad. En cada gol corría desaforadamente por los costados festejando, dejando en claro la tensión que había por lo que se estaba jugando. Hoy en día, resaltó que hubo cosas que cambiar para tener otra imagen: "Cambié mucho. Mi manera de ver el fútbol es la misma, porque soy un estudioso y creo que cada acción de juego es estimulable. Pero viendo lo que hice en Colón, hay cosas de las que me avergüenzo y que debí cambiar para ser un mejor entrenador. Hoy soy otro tipo de técnico, pero sigo con la misma adrenalina. Pienso que hubo mucha paciencia de los árbitros en aquel año, porque fui expulsado cuatro veces y eso está mal. No tenía que ser así y por eso fui aprendiendo de esas cosas para mejorar. Le debo mucho a Colón por haberme dado lugar en Primera".





Embed