Diego Schaffre: "Esta semana debería resolverse lo de Bueno y Prieto"

"Sé que hay un interés del club, no solo por Gonzalo (Bueno) sino también por Nicolás (Prieto), pero muy preliminar todo. Conversaciones informales, nada como para decir que está por hacerse o que el jugador está viajando. Sé que los chicos, por características, son de los que gustan y pueden cuadrar en la plantilla de Colón , pero todavía no hay formalidades". Esta radiografía de la actualidad hizo el representante de los jugadores uruguayos, Diego Schaffre, quienes estarían en el radar de Colón para el próximo semestre.





diego schaffer.jpg Gentileza Teledoce





Hasta el momento el Sabalero solo sumó al arquero Leonardo Burián, dejando en claro lo complejo que está pelear económicamente en el mercado de pases. Hay un acuerdo de palabra con Franco Zuculini, que en las próximas horas estaba llegando a Santa Fe para firmar su contrato, y a la espera de lo que sucederá con el defensor Erik Godoy, que ya hizo la revisión médica, pero que por diferencias con Tigre todavía no se pudo sumar y hoy está todo congelado.





De igual modo, el presidente José Vignatti reconoció al término del duelo por Copa Argentina ante Deportivo Morón que "esta semana seguramente llegarán algunos refuerzos más". Es así como este lunes se develaron los nombres de quienes podrían ser opciones viables. Eso lo confirmó, en diálogo con Aires de Santa Fe 91.1 el representante de estos dos valores charrúas, que ante todo dejó en claro que por ahora no existe una propuesta formal.





Gonzalo Bueno.jpg Scoopnest

(Gonzalo Bueno)





"Hace tiempo estamos hablando con los directivos del club, pero todo es muy primario. Sabemos que hay más nombres en la mesa de Colón. Me imagino que en ese bolillero está Gonzalo como extremo o segundo delantero; al igual que las características de cinco u ocho de Nicolás que puede precisar el equipo también. Vamos caminando por ese lado", expresó.





"Hoy no se sabe, porque hasta que no aterricemos las ideas, no podemos dar una sentencia de si se concretará algo. En principio hablamos de los dos jugadores, pero no quiero apresurarme, porque en este tipo de situaciones hablar mucho puede ser contraproducente", agregó.









Después, entendió que el DT, Eduardo Domínguez, dio el visto bueno para que se avance en la negociación: "No sé cómo es la dinámica dentro del club. Por la historia de Colón pasaron muchísimos uruguayos con éxito y cuando surge la posibilidad de un nombre de este lado, lo primero que se hace es acudir a jugadores que pasaron por ahí con suceso. Me consta que así fue. Hay muy buenas referencias por los dos jugadores y me imagino que el cuerpo técnico debe estar al tanto".





Nicolás Prietto.jpg Gentileza La Garra (Nicolás Prieto)





En cuanto a la tratativa en sí, admitió: "Los derechos de Gonzalo están en un club colombiano (Patriotas de Boyacá) y en el caso de Nicolás, su ficha pertenece a Danubio. Justamente este fin de semana jugó. Hay que ver el tiempo de duración que podrían tener los préstamos, las características de los mismos y si habrá opción de compra. Un sinnúmero de variables".





"Esta semana debería resolverse por sí o por no. Eso me imagino, porque hay otras alternativas también. Por suerte son jugadores con proyección y con un buen semestre ambos, sobre todo Gonzalo, campeón en su país. Hay que tener una definición concreta", expuso.





En el final, Schaffre contó las características de cada jugador: "Nicolás Prieto es un volante que puede jugar de cinco u ocho, intenso, de mucho recorrido y que regala salud al dejar todo. Táctico por naturaleza y que pasó por todo el proceso de selecciones juveniles, Sub 15, 17 y 20. Tiene 25 años. Gonzalo Bueno también participó en las selecciones juveniles. Jugador rápido, zurdo y muy buen asistente. Es el futbolista ideal para estar al lado de un referente de área o como wing izquierdo. Un jugador con una velocidad final distinta, además de un pie que no abunda".