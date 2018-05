Domínguez cargó contra los organizadores de la Copa Argentina

"Sabemos cómo juega River, qué es lo que busca y cómo lo hace. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro juego y ver si entran los jóvenes o los de experiencia. Pondremos en la balanza qué es lo mejor". De esta manera encaró el duelo del próximo lunes en Santa Fe, desde las 21.15, el entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, quien no confirmó el equipo porque aún restan dos entrenamientos por delante.





Fue una semana muy atípica, ya que los planes fueron cambiados constantemente por la lluvia. Es así como recién este jueves hubo movimientos de campo en la cancha auxiliar Rafael Batres, aunque el DT dejó en claro que el equipo será muy similar al que estuvo ante Belgrano, pero con tres cambios obligados por las bajas de Javier Correa, Gonzalo Escobar y Tomás Chancalay.





Sin embargo, abordó con mucho resquemor la confirmación de la fecha de Copa Argentina ante Morón: "Veremos. Supuestamente confirmaron la fecha. Tenemos contratos, pero hay jugadores que se van a sus países o al exterior de licencia y eso complica las cosas. Es verdad que tenemos la obligación de presentarnos de la mejor manera, sin embargo hay clubes que no están en las mejores condiciones. No solo miramos nuestra situación sino también las demás. Entonces hay que preguntarse si está bien o no. Están hablando hace bastante de la Copa Argentina y en la última semana te obligan a jugar. Seguimos en la misma, estamos en la Argentina".





Luego, sí se metió de lleno en el duelo clave ante el Millonario, donde desestimó haber tenido una charla diferente con Diego Vera, quien mostró muy poco ante Belgrano: "Hablamos de lo que necesitamos de él y también de cada uno en particular".





Alan Ruiz.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





Algo que también se trasladó a Alan Ruiz: "Tiene más experiencia y está más grande. Sabemos lo que nos puede dar. Está entrenando bien y con muchas ganas. Eso es bueno, porque lo necesitamos a todos. Después depende de cada uno ganarse el lugar. La realidad es que creemos mucho en él y por eso sabemos que aparecerá, para demostrar que está a la altura de Colón. Lo mismo para nosotros como conductores. Son jugadores que pueden dar más. Es lo que buscamos, el plus y el granito de arena que necesita el equipo".





Eduardo Domínguez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





En otro tramo, trató de hablar del presente más que del futuro: "Siempre, cada vez que termina un torneo, se evalúa todo. La continuidad de todos, porque nadie es imprescindible. Lo importante es la institución, que está por encima de cualquier nombre. Lo tengo en claro que desde que llegamos al club. Aposté a venir con mi familia cuando pocos lo hacen. Algunos creían que teníamos pocas ganas de seguir y acá estamos, firmes. Que se hable no me sorprende, pasa en todos lados".





Pero volviendo al duelo contra el Millonario, donde estarán en juego grandes chances de meterse en la Copa Sudamericana, reconoció: "Hay que tener en cuenta la dinámica que tiene River. Sabemos lo que busca y la capacidad que tiene. Confiamos, más allá de a quién enfrentemos, en lo que podemos dar y por eso queremos darle otra alegría a la gente".





Pablo Ledesma.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





No dio el equipo, pero contó algunas de las opciones que maneja: "Pablo (Ledesma) no está en ritmo de competencia y lo que necesita es jugar. Pensaremos si es un partido para que éste. Clemente (Rodríguez) está bien y es un partido especial por la marca que tiene en el otro equipo (Boca). También está Alan (Ruiz) para jugar de punta (por el lesionado Javier Correa), no lo vamos a descartar".





"Todos necesitan estar motivados por algo, ya sea con un objetivo o sueño. Eso te permite dar más y por eso estamos buscando algo extra para enfrentar a River y para el crecimiento personal", agregó.





En el final, no se sorprendió al no estar el fallo final del Tribunal de Disciplina de la AFA por la suspensión del duelo ante Vélez: "No me extraña, bah...sí... no sé (risas). Es un tema que tiene a los dirigentes al tanto. Nosotros estamos para entrenar al equipo y ganar el fin de semana".