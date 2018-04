Domínguez confirmó dos cambios para recibir a Vélez

Tal vez rompiendo el molde respecto a sus últimas conferencias de prensa, el DT de Colón, Eduardo Domínguez, confirmó los ingresos de Fritzler y Chancalay por Silva y Guanca, respectivamente, para recibir a Vélez este sábado desde las 15.30.





En el inicio de la charla con la prensa se encargó de afirmar que "trabajamos en lo mental, son los detalles que nos hacen ganar los partidos, en nuestra cancha y con nuestra gente nos vamos a potenciar".





Respecto a la continuidad de Estigarribia entre los titulares, apuntó que "es una característas de Estigarriba, lo vamos entendiendo como equipo, se asoció en el juego, cerró bien las líneas, controló el sector, lo está haciendo de buena manera y es bueno que continúe".





Al ser consultado respecto a la identidad del Colón de la temporada anterior y el que juega con muchos vaivenes en la Superliga, el estratega afirmó: "Son diferentes jugadores, antes lo teníamos a Torres, Poblete que le aportaban dinámica y otro estilo de juego, ahora tenemos mejor tenencia, los ataques son direrentes es una propuesta que no se puede comparar que no quiere decir que era mejor el anterior, ni este peor".





En todo momento, Domínguez resaltó que "la idea es seguir profundizando el juego, no quedarnos. Encontré el once en una parte del torneo pero por diferentes circunstancias, lesiones, tuvimos que rotar, de acuerdo al rival no vamos acomodando".





En la recta final el estratega rojinegro enfatizó que "hay que saber desde la cabeza lo que estamos jugando y lo que queremos cuando equipo está convencido, logra imponerse para lograr un objetivo mayor".





Y antes de despedirse volvió a recalcar que "lo manifesté desde el inicio, si logramos sostener de jugar un torneo internacional es un paso adelante, se pueden lograr algunas metas, eso es lo que buscamos, el próximo año se puede lograr otro respeto, otras copas internacionales, para sostener no es facil lo venimos diciendo desde el inicio de temporada, entrar a la Copa Libertadores es lo más lindo, River se prepara todos los años y hoy esta afuera, no es sencillo. Estamos pensando en Vélez, jugamos un partido importantísimo, hay un receso demasiado largo por el Mundial, hay tiempo de sobra".





El equipo