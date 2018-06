Domínguez: "El Mundial retrasa todo"

"El balance siempre es positivo. Que no haya lesionados en esta etapa sobre todo. Estamos viendo los movimientos que pretendemos para ganar un partido y lo que es mejor para atacar y defender. Estos minutos sirven para empezar a pulir detalles y de ver dónde hay que intensificar". El entrenador de Colón , Eduardo Domínguez, hizo un análisis de cómo se está trabajando en la pretemporada después de la práctica formal de fútbol realizada este miércoles en el estadio Brigadier López ante la Reserva.





El DT siempre recalca que lo importante en esta etapa es que no haya bajas por lesión y uno de los que no pudo terminar el partido fue Tomás Sandoval, quien se fue en camilla después de un choque con Gonzalo Escobar: "Se estaba por hacer un estudio y veremos qué tiene. A partir de ahí vemos cómo seguimos con Tomás".





LEER MÁS: En Portugal dicen que Alan Ruiz se quiere ir de Colón





Con el Mundial se retrasa todo, se pierde mucho tiempo y los clubes, al igual que los jugadores, especulan, que no quiere decir que esté mal. Hay que tener paciencia". Seguidamente, habló de Leonardo Burián, el arquero que llegó para reemplazar a Alexander Domínguez :"Lo vimos bien. Sabemos la clase de arquero que es. Pero lo más importante para él es acomodarse al grupo". También resaltó sobre los refuerzos que "la dirigencia se está moviendo. Tuvimos la posibilidad de contar con Leo rápido.





Eduardo Domínguez.jpg Prensa Colón



También dejó en claro que no habrá una competencia que a la que se apostará más que a otras: "Todo tiene prioridad para nosotros y le daremos importancia a cada uno de los torneos. Lo primero es la Copa Santa Fe y en base a eso plantearemos cuáles son los jugadores que están mejor para ir en búsqueda de acceder a la próxima instancia. Tomamos con total seriedad cada compromiso, porque queremos ser competitivos. Le queremos ganar a todos. Veremos cómo llegamos todos a la Copa Santa Fe. Ojalá nos sirva para todo lo que se viene después. Es una linda prueba".





LEER MÁS: Los dos nombres con los que sueña Eduardo Domínguez





Siguiendo con el diagnóstico general, declaró: "Tenemos que mejorar. Eso lo tenemos claro. Hay que ser protagonistas en todas las canchas. Eso no cambiará, pero para ello hay que mejorar muchas cosas. Nos alcanzó para clasificar a la Copa Sudamericana, pero queremos seguir creciendo. Por eso hay que trabajar más y apuntalar todo lo bueno. Estamos en la búsqueda de lo que queremos encontrar. Lo de Racing ya pasó, ahora queremos ser un nuevo equipo y no estancarnos. Hay muchas motivaciones por delante".





Matías Fritzler.jpg Télam





Lógicamente mostró su preocupación al no tener la confirmación de las renovaciones de Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia y Gustavo Toledo: "Supuestamente están cerca. Hasta el sábado hay tiempo. Ellos saben lo importantes que son para el grupo. Hay ganas desde las tres partes, pero hasta que no esté la firma no se puede confirmar nada. El jugador que no firmó o no renovó, quizás tiene su cabeza un poco desviada, pero enseguida los ponemos en curso. Pero si la cabeza va por otro lado todo se demora. Sabemos lo que buscamos y por eso trabajamos duro".





LEER MÁS: Una buena noticia para Eduardo Domínguez





Para colmo, por ahora no apareció el sustituto de Germán Conti: "Por ahora no tenemos su reemplazo. No podemos contar con Jony (Jonathan Galván, lesionado) y por eso ahora apostamos por Emmanuel (Olivera), porque confiamos en él. Pero necesitamos a alguien que dé pelea en ese puesto".