Domínguez: "Hay que seguir insistiendo por este camino"

Al Sabalero se le abrió el panorama, ya que no solo le quedan las últimas tres fechas por delante, sino que tiene pendiente gran parte del partido ante Vélez. Pero a Eduardo Domínguez primero se lo metió de lleno en el tema Alan Ruiz, a quien mandó al banco de suplentes y comenzó justificando: "Con el Chino (Guanca) íbamos a tener más vértigo, no necesitábamos tanto manejo, necesitábamos más dinámica. Además Guanca tiene una gran pelota parada, es uno de los mejores pateadores que tenemos. Así pudimos abrir el partido, fuimos certeros como ante Chacarita , donde en las dos primeras que llegamos convertimos. Luego erramos otros, ellos mantuvieron la categoría de una forma y no lo iban a modificar. La pelota parada fue importante para nosotros".