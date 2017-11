Domínguez: "La lucha que queremos es la de arriba"

Colón nunca pudo repetir un equipo de una fecha a la otra en lo que va del campeonato. Para el partido que se viene ante San Martín de San Juan tampoco está definido que Eduardo Domínguez pare a los mismos 11 que vienen de igualar ante Banfield, ya que en la práctica de este miércoles probó con la inclusión de Christian Bernardi en lugar de Marcelo Estigarribia.





Por eso, la conferencia que brindó este miércoles se basó pura y exclusivamente en lo que pretende de su equipo y en el dato estadístico que indica que nunca pudo repetir el equipo, algo que Domínguez se encargó de argumentar.





En el arranque de la conversación, el extécnico de Huracán reconoció: "Íbamos a entrenar hoy pero no pudimos, ayer hicimos una modificación. Fue el mismo equipo con Christian (Bernardi), el tiempo no nos permitió trabajar hoy así que nos tomaremos hasta mañana para decidir qué es lo mejor. Los cambios son para potenciar al equipo, más allá de lo que pueda llegar a plantear el rival".





Para sortear los inconvenientes que le plantee el Santo, Domínguez considera que "debemos ser inteligentes. San Martín es un equipo compacto, es muy difícil crearle situaciones de gol. Toda la semana trabajamos para entrarle a un rival que trabaja bien defensivamente y cuando tiene la pelota en su poder la maneja con muchísimo criterio y tiene buen sistema de juego. Vienen con tres victorias en fila, pero nosotros nos sentimos fuertes, en nuestra casa. Nos van a plantear un cierto grado de complicación pero dependerá de nosotros para ganar el partido. Dimos vuelta la página y queremos ganar ante nuestra gente, eso es lo importante. Queremos regalarle un triunfo a la gente para seguir prendidos arriba que es la lucha que queremos".





En cuanto a los cambios que implementa de una fecha a la otra, justificó: "No me molestan los cambios. Este plantel está muy parejo, y le da la oportunidad a los jugadores de demostrar que quieren jugar. Fue así el entrenamiento de ayer, me demuestra que los chicos están muy bien, con ganas de estar en el equipo titular. El que está mejor tiene que estar en la cancha. No me molesta si no encuentro el 11 todos los fines de semana. En la defensa los cuatro salen de memoria pero es el equipo el que defiende y el que ataca. De a poco vamos encontrando el mejor ataque, obviamente que nos van conociendo y nos van poniendo dificultades. A la mayoría les está costando encontrar el ataque, esa es nuestra lucha. Dependerá de los jugadores sentirse capaces de hacerlo y convencerse de estar en la lucha de arriba, el de hoy es un fútbol muy parejo. El más mínimo detalle te hace ganar un partido. Trabajamos para que el jugador crea que está capacitado de pelearle de igual a igual a cualquiera".





Pero no se quedó ahí en cuanto a las variantes que realiza en el equipo, y siguió argumentando: "Hay que modificar para seguir escalando, aunque sea con los mismos jugadores. En el semestre pasado habíamos encontrado un 11, pero no nos atamos a un modelo.Queremos un camino de ser protagonistas y querer más, pero para ir en la búsqueda de más hay que trabajar en consecuencia. Trabajamos para que el jugador quiera más".





Mientras que luego, agregó: "A la semana la encaramos con dos sistemas, si seguíamos de la misma forma o volvíamos al 4-4-2. Si uno gana y golea todos los partidos no se tocaría nada, es lo ideal. pero nos ponen en dificultades y depende de nosotros encontrar soluciones, con nombres o sistema"





Y para cerrar, manifestó: "Cada jugador nos da algo diferente, eso es bueno porque creemos en ellos y su potencialidad. En función de lo que nos propone el rival hay que hacer algo diferente".