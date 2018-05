Domínguez llegó a Santa Fe para acordar su desvinculación

Colón llegó al último día del torneo con chances intactas de clasificarse a la Copa Sudamericana, aunque para hacerlo necesitaba vencer sí o sí al poderoso Racing en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. La historia ya es conocida, el Sabalero arrancó perdiendo, se repuso a tiempo y luego de una de las producciones futbolísticas más importantes de la temporada se quedó con un categórico triunfo por 3-1 que lo depositó nuevamente en un torneo internacional.









El entrenador, al igual que lo hizo luego del empate frente a River y la derrota contra Vélez, decidió no realizar la habitual conferencia de prensa posterior a los partidos por lo que se generó una gran incertidumbre acerca de lo que será de su futuro.





Pero el DT tiene la decisión tomada, que incluso la había madurado antes del encuentro ante el Fortín, ya que en este tiempo hubo un desgaste no solo con la dirigencia sino también con el plantel, que cuenta con jugadores de mucha experiencia dentro del fútbol nacional e internacional.









Domínguez se quedó con Buenos Aires luego del partido ante la Academia y en el mediodía de este martes volvió en avión a Santa Fe, ya que su intención es reunirse de inmediato con los directivos sabaleros para volcar en un contrato los términos de la desvinculación que acordaron el pasado viernes.





Vale recordar que el extécnico de Huracán desembarcó en Colón en enero de 2017, donde arregló un contrato por un año con una cláusula de renovación por seis meses más a favor del club . Sin embargo, en diciembre el DT exigió la firma de un nuevo vínculo para continuar y fue así que se le renovó hasta junio de 2019.





En estos momentos se habla de una indemnización que los dirigentes sabaleros estarían analizando pedirle al DT para romper el vínculo, cuestión que no fue confirmada por ninguna de las partes. Vale recordar que Colón se encuentra en litigio ante la FIFA con Paolo Montero, quien en diciembre de 2016 decidió romper unlilateralmente su contrato con el club para irse a dirigir a Rosario Central.





Si bien no están definidos los términos de su salida, lo que está claro es que no hay vuelta atrás, ya que el técnico hace mucho tiempo que dejó de estar a gusto con el plantel que tenía a su cargo, mientras que los dirigentes más allá de valorar su trabajo analizaron que no supo darle el salto de calidad que ellos pretendían a pesar de que habían formado un equipo para lograrlo.

La derrota frente a Vélez marcó un antes y un después para Eduardo Domínguez. Antes del entrenamiento posterior a ese cotejo se reunió con los dirigentes y les comunicó que una vez que terminara la temporada daría un paso al costado. Los popes sabaleros, por su parte, compartieron la opinión de que su ciclo estaba terminado y ambas partes se propusieron tratar de terminar la Superliga de la mejor manera.