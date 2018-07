Domínguez, molesto: "Es el momento de comenzar a hacer efectivas las cosas"

Este lunes el DT Eduardo Domínguez inició las tareas con un grupo más reducido de trabajo y aprovechó para tomar contacto con la prensa. En el inicio marcó :"En principio el grupo es reducido para darle a los profesionales mejor trabajo, después a la espera también de que se resuelva lo de Gustavo (Toledo), que tenía que regresar a su club porque no está nada definido. Por suerte tuvimos una extensión para Marcelo (Estigarribia), creíamos que iba ser más sencillo con el tiempo para negociar pero no fue así, necesitamos acelerar algunas negociaciones, lo quieren otros clubes. Si queremos ser competitivos no se nos pueden escapar los que están acá, tenemos que retenerlos y seguir en búsqueda del defensor central, lo teníamos y no pudimos llegar a un acuerdo. Estamos a la espera de ver cómo siguen las definiciones".