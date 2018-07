Domínguez: "Nos queda en el debe que solo pateamos una sola vez al arco"

Justamente respecto a las incorporaciones, estaba arreglado de palabra el arribo del defensor Erik Godoy, pero por ahora no se pudo dar por algunas diferencias. En ese sentido, Domínguez no se animó a dar detalles, algo que sí hizo con el destino de Franco Zuculini: "Todo eso lo está manejando el presidente. No quiero hablar, porque no lo tengo bien en claro. Estamos esperanzados de que pueda venir Godoy, pero no sé como está la cosa. Franco está viajando para Argentina y en estos días lo esperamos en Santa Fe para que se sume a grupo y pase la revisión médica".





Volviendo al partido, resaltó: "Terminamos bien, atacando y buscando el partido. Ahora se viene un partido por Copa Santa Fe y veremos qué equipo ponemos para llegar también en las mejores condiciones al duelo de la Copa Sudamericana. Nos queda en el debe que solo pateamos una sola vez al arco. Entramos con las dudas típicas de estos torneos. Tenemos que entrar con más confianza".